Caterham Motorsport Iberia/Ladies Cup é novidade

A grande novidade para o Racing Sound Fest é a introdução da categoria Ladies Cup. Esta categoria exclusiva celebra e promove o talento feminino no automobilismo, destacando a habilidade das mulheres no desporto. Com o apoio da FPAK e inseridas na divisão técnica da CRM Motorsport, estarão presentes dois carros tripulados pela piloto brasileira Jennifer Costa que fará equipa com a madeirense Sofia Correia. No segundo carro Margarida Barbosa e Rafaela Barbosa, ambas do norte do país.

No entanto, a Ladies Cup não se compõe só por estes dois carros, Mariana Machado, piloto da Fórmula F, regressa ao ativo após a ausência nas provas de Paul Ricard e Jarama.

A completar a lista de inscritos da Ladies Cup, a estreante Matilde Raposo de Magalhães que está também inserida na divisão técnica da CRM Motorsport.

Para Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport: “Não há melhor sentimento que o regresso àquela que é a nossa casa! Correr no Circuito Estoril é sempre um ponto alto da época desportiva. A grelha dos Caterham 340R continua a atrair talentosos pilotos e estou certo que irá proporcionar corridas emocionantes e competitivas. A Ladies Cup promete trazer ainda mais emoção ao Circuito Estoril, inspirando novas gerações de pilotos e proporcionando ao público uma competição de alto nível e cheia de adrenalina. Venha apoiar e torcer por estas incríveis pilotos que desafiam limites e quebram barreiras! Venham fazer parte desta experiência única e viver a adrenalina e a magia que só o RacingSoundFest pode proporcionar. Esperamos por vocês no Circuito Estoril!”