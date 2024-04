Caterham Motorsport Iberia: Alex Areia domina nos 420R PRO

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), recebe este fim-de-semana, em jornada dupla o arranque do troféu monomarca mais antigo da velocidade ibérica. Organizado e promovido pela CRM Motorsport, e com um plantel de luxo dividido por duas grelhas, as fabulosas máquinas inglesas estão de regresso para mais uma temporada do Caterham Motorsport Ibéria byToyo Tires.

Alex Areia dita o passo na primeira qualificação de 2024!

Logo após a sessão de qualificação dos 310R e 340R, foi a vez dos mais “musculados” 420R tomarem de assalto o traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA). Divididos em duas categorias, 420R Pro e Gentleman, estava garantida a competitividade e luta em pista.

A primeira sessão de Qualificação de 2024, adivinhava-se renhida, já que não faltavam motivos de interesse e expectativa, se por um lado, entre os pilotos dos Gentleman está o recém-chegado Pedro Reis Ferreira, da ADESS, vencedor do troféu 340R em 2023, nos PRO alinharam Alex Areia, vencedor do título na época transata, mas também Bruno Knudsen da CRM Motorsport, vencedor em título de 2023 nos Gentleman e que para a presente temporada alinha no pelotão PRO.

ALEX AREIA DOMINADOR FAZ POLE POSITION NOS 420R PRO

Atual vencedor da época 2023 entre os 420R PRO, Alex Areia, assegurou a primeira Pole Position do ano, sendo o mais rápido na sessão de Qualificação 1 da categoria. O piloto da Gianfranco Motorsport apresentou desta forma as suas credenciais e deixou claras as suas intenções para a primeira prova da presente época. A mais de meio segundo e no encalço de Alex Areia, o piloto da ADESS, J.J. Magalhães o que lhe permitiria mais tarde alinhar também na primeira fila da grelha.

A fechar Top 3, Diogo Tavares da CRM Motorsport a escassos 370 décimos de segundo de J.J. Magalhães. O Top 5 ficaria completo com André Correia (André Vilar Pneus), e o atual detentor do troféu 340R, Pedro Reis Ferreira da ADESS, que seria desta feita o melhor entre os 420R Gentleman, com uns ínfimos 79 centésimos de segundo a separá-los.

Com 18 dos primeiros 19 pilotos a rodar no mesmo segundo e com diferenças entre si que não permitiriam um simples “piscar de olhos” ao mais comum dos mortais, a luta manteve-se muito intensa para o Top 10, que contou com a presença de Guilherme dal Maso (CRM Motorsport), Rafael Lobato (Speedy Motorsport), Bruno Knudsen (CRM Motorsport), António Correia (Speedy Motorsport) e Luís Filipe Oliveira (CRM Motorsport).

Alex Areia começa defesa do título com vitória na Corrida 1

Depois de ter assegurado a Pole Position na Qualificação 1 da manhã, Alex Areia começou a defesa do seu título da melhor forma, vencendo a Corrida 1. No entanto não se pense que foi “um passeio no parque” porque o piloto da Gianfranco Motorsport não teve a tarefa facilitada, principalmente por parte de Diogo Tavares (CRM Motorsport), que nunca deixou a diferença entre ambos superar os 7 décimos de segundo.

Quem seguia o duo de muito perto era J.J. Magalhães (ADESS), que se manteve a uma distância de ataque ao longo de toda a corrida. Na perseguição e com expectativas ao pódio rodava Nuno Afonso (Speedy Motorsport), com o primeiro dos homens dos Gentleman, e atual detentor do título ca categoria 340R de 2023, Pedro Reis Ferreira (ADESS), imediatamente atrás de si.

Alex Areia venceria a primeira prova da época, logo seguido do piloto da ADESS, Pedro Reis Ferreira, recém-chegado aos Gentleman, sendo primeiro da sua categoria, conseguindo desta forma um excelente arranque de temporada.J.J. Magalhães (ADESS), seria segundo entre os Pro, com Guilherme dal Maso (CRM Motorsport)a ocupar o mais baixo do pódio, relegando o seu colega de equipa, Bruno Knudsen para quarto. Imediatamente após cruzou a linha de meta Nuno Afonso (Speedy Motorsport), a completar o Top 5.

A completar o Top 10 dos 420R Pro, Francisco Villar (ZOME Racing Team), Rafael Lobato (Speedy Motorsport), Mark Stansfield (McMillan Motorsport), André Correia (André Vilar Pneus), e Diogo Tavares (CRM Motorsport).

PEDRO FERREIRA O MAIS FORTE ENTRE OS 420R GENTLEMAN

O atual detentor do título 340R, Pedro Reis Ferreira (ADESS), seria o melhor entre os 420R Gentleman. Com um andamento muito intenso e em plena luta direta com pilotos da 420 PRO, Pedro Reis Ferreira assegurava a melhor prestação na categoria e demonstrou estar bastante confortável ao volante da sua nova máquina.

Duarte Lisboa (ADESS), seria o segundo melhor entre os homens dos Gentleman, conseguindo superar Ricardo Pedrosa (ZOME Racing Team), por 6 milésimos de segundo. A acompanhá-los, e para fechar Top 5, mais um piloto da ZOME Racing Team, Tiago Loureiro, que teve de contar com um inspirado Sergey Orekov da CRM Motorsport sempre no seu encalço.

Pedro Reis Ferreira abre época como o melhor entre os 420R Gentleman

Pedro Ferreira, não só subiu ao lugar intermédio do pódio, como foi o mais forte entre os 420 Gentleman. O piloto da ADESS, demonstrou a sua competitividade superando largamente os seus rivais de categoria, mas também alguns dos principais contendores dos 420 Pro.

J.J. Oliveira (G2B), seria segundo e ocupava o intermédio do pódio, com Ricardo Pedrosa (ZOME Racing Team) em terceiro. A entrar no Top 5, Tiago Loureiro (ZOME Racing Team), e Gonçalo Nobre da Veiga (CRM Motorsport).

Para Tiago Raposo de Magalhães, CEO da CRM Motorsport: “As melhores corridas do palneta estão de volta! E de que forma! Assistimos a uma qualificação incrível, e a uma primeira corrida com duelos do início a final da grelha de 40 carros! Mal posso esperar por amanhã que teremos mais duas oportunidades de assistir às melhores corridas do planeta!”