Caterham Festival, Estoril: Um grande cartaz (horários), sem esquecer desconto de 50% do AutoSport | AutoSport

É fim de semana de festa no Circuito do Estoril. Com um cartaz repleto de grandes corridas, o fim de semana promete muita competição e muita emoção.

Como sabe, o Autosport vai ajudar à festa pois a compra do jornal AutoSport desta semana dá-lhe a possibilidade de obter um desconto de 50% sobre o valor do bilhete para todo o evento.

Basta apresentar o jornal #2342 de 16 de novembro e entregar o destacável recortável que está na Pág. 37, na bilheteira do Autódromo do Estoril, para lhe ser feito o desconto de 50%.No CPV temos a derradeira ronda do Nacional de Velocidade, com os títulos ainda por entregar. Está tudo em aberto para esta última jornada onde tudo se decide. Os GT4, GTC e TCR irão lutar em pista pelo melhor lugar com as duas corridas mais importantes do ano.

Teremos também Historic Endurance 250km, Carrera De Los 80s E Grupo 1 + Troféu Mini, competições da Race Ready que nos levam para outros tempos, com belas máquinas a mostrarem argumentos e a proporcionarem belas corridas, além de uma boa lição de história.

Nas competições da CRM temos o Caterham Festival, com máquinas vindas do Reino Unido e de França para lutarem contra os pilotos nacionais. Os melhores irão representar as suas nações nas derradeiras corridas, sempre muito renhidas nos Super 7. Nomes como Filipe Albuquerque e Pedro Salvador juntam-se às estrelas habituais nos 420 R além da presença dos 320R. Um fim de semana em grande, para os fãs poderem aproveitar. Não falte!