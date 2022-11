Caterham Festival, Estoril: Pedro Salvador em destaque | AutoSport

Depois de ontem a qualificação ter sido renhida com José Carlos Pires a conseguir a pole por 0.017 seg. face a Pedro Salvador, com Alex Areia a ficar a 0.113, hoje foi a vez de Pedro Salvador se destacar nas duas corridas de qualificação que definiram os pilotos que vão representar Portugal contra os pilotos britânicos e franceses.

Salvador começou o dia com um duelo com Filipe Albuquerque. As lutas na frente foram renhidas com muitas trocas pela liderança, no entanto, o destaque final vai para o duelo entre Salvador e Albuquerque. Foi um duelo intenso que sorriu a Salvador, com Albuquerque a ficar a apenas 0.095 seg. e Diogo Tavares a completar o top 3 à geral.

Na segunda corrida, Pedro Salvador repetiu a dose e venceu, agora com José Carlos Pires a ficar em segundo lugar (+15.973seg.) e o top 3 completado por David Saraiva.

Corrida 1

Corrida 2

Paulo Santos destacou-se nos 320 R

Paulo Santos foi o piloto nacional em destaque nos 320R. O piloto da Fórmula F foi o melhor representante luso na classe de entrada dos Caterham, sempre seguido de Tiago Fino e Gonçalo Nobre da Veiga.

Corrida 1

Corrida 2

Horários para amanhã