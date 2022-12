Campeões 2022, Super Seven by Toyo Tires: Emoções fortes | AutoSport

O Super Seven by Toyo Tires completou a sua 14ª temporada no circuito do Estoril com a maior lista de inscritos de sempre, com 102 carros e 113 pilotos à partida do Caterham Festival. Um novo recorde absoluto para o troféu promovido pela CRM Motorsport de equipas nacionais e internacionais, que juntou o pelotão francês e britânico aos pilotos lusos. Além da enorme festa, dentro e fora de pista, no Estoril foram conhecidos os campeões de 2022 deste troféu que resulta sempre em corridas muito disputadas e onde é comum as disputas pelas vitórias terminarem com os pilotos separados por milésimos de segundo. A competição encontra-se dividida em três categorias – 420R, 420R

Gentleman e 320R – que partilham o mesmo espaço e tempo de pista, mas com pontuação autónoma e dedicada.

Entre os concorrentes do 420R, foi José Carlos Pires que venceu, celebrando o seu terceiro título nesta competição, enquanto na classe 420R Gentleman foi Mico Mineiro o mais forte. Paulo Santos confirmou na última ronda do troféu o favoritismo que trazia e garantiu o título na classe 320R com o pleno depois de garantir a Pole Position, as vitórias e as voltas mais rápidas nas duas corridas de 20 minutos.