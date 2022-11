AutoSport #2342 dá-lhe 50% de desconto no bilhete para o Caterham Festival | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana no circuito do Estoril o Caterham Festival, um super evento que vai juntar em pista mais de uma centena de Caterham para o encerrar da época 2022.

O Super Seven by Toyo Tires ‘pulveriza’ o recorde de inscritos com pilotos oriundos de Portugal, Reino Unido e França. Pode ainda contar com a presença de Filipe Albuquerque, que está de regresso ao Super Seven by Toyo Tires.

E o Autosport vai ajudar à festa: a compra do jornal AutoSport desta 4ª Feira dá-lhe a possibilidade de obter um desconto de 50% sobre o valor do bilhete para todo o evento.

Basta apresentar o jornal #2342 de 16 de novembro e entregar o destacável recortável que está na Pág. 37, na bilheteira do Autódromo do Estoril, para lhe ser feito o desconto de 50%.