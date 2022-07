AIA/Algarve Summer Party: José Carlos Pires vence 2ª corrida do Super 7 | AutoSport

José Carlos Pires (Caterham Super 7 420R) venceu a segunda corrida da Super 7 by Toyo Tires que se realizou este fim de semana em Portimão, terminando isolado, na frente de um duo que realizou uma fabulosa luta pelo segundo lugar, que terminou favorável a Bernardo Bello, que terminou a 7.498s do vencedor, com Gonçalo Lobo Vale completamente colado. Completaram o Top 5, também eles no grupo que lutou pelo segundo lugar, Nuno Pires, Alex Areia e Nuno Afonso, que terminaram todos no mesmo segundo. Um pouco mais atrás, mas não muito, Lourenço Monteiro e António Nunes Almeida.

O triunfo na gentleman foi para P. Dal Maso-G. Dal Maso que bateram Ricardo Pedrosa por muito pouco.

O triunfo nos 320R foi para Tiago Fino, na frente de Paulo Santos e Bernardo Gonzalez.