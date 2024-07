28 Caterham 420R no Racing Sound Fest no Circuito Estoril

O Caterham Motorsport Iberia está de regresso ao Circuito Estoril nos próximos dias 19 a 20 de Julho para o Racing Sound Fest.

O troféu monomarca de maior longevidade da velocidade ibérica, organizado e promovido pela CRM Motorsport, apresenta-se no histórico Circuito Estoril com um plantel de luxo dividido por duas grelhas.

Na grelha principal, munida com os modelos de corridas mais potentes da marca britânica, os 420R com um total de 30 pilotos inscritos divididos entre duas categorias: Pro e Gentleman.

Alex Areia (Gianfranco Motorsport) chega à quarta jornada do troféu na liderança da classificação, o jovem piloto de Esposende quer adicionar mais vitórias à sua conta pessoal.

Como colegas de equipas de Areia, os primos Saraiva, Sérgio e David, chegam ao Estoril com vontade de conseguir a vitória.João Pedro Campos Costa e Jorge Silva, regressam após a ausência na prova de Jarama, no caso de Campos Costa.

A concluir a lista de inscritos da Gianfranco Motorsport, as suas mais recentes adições, Gonçalo Nobre da Veiga, José Rodrigues e Luís Filipe Oliveira. Os pilotos com o #77 e #24 mudam assim para a equipa do Porto já no Racing Sound Fest, José Rodrigues dá o “salto” dos 340R para a categoria rainha.

No plantel da Speedy Motorsport, são 6 os carros inscritos pela estrutura de Pedro Salvador. Rafael Lobato encabeça essa lista, seguido por Tomás Teixeira que quer lutar pelas vitórias na categoria Gentleman. António Correia, João Aguiar-Branco e Nuno Afonso também terão uma palavra a dizer na disputa pelos lugares cimeiros neste regresso ao Estoril. A concluir a “armada” da Speedy Motorsport Duarte Camelo que regressa após a sua ausência nas duas últimas jornadas.

A ADESS, chega à quarta jornada do troféu com 3 carros a seu cargo para a disputa do lugar mais alto do pódio. Caras já conhecidas de todos no troféu monomarca, J.J. Magalhães e o seu filho J.J. Magalhães Jr marcarão presença no Racing Sound Fest. A concluir a lista por parte da estrutura da Vialonga, Pedro Reis Ferreira que é o líder da classificação do troféu entre os Gentleman.

A divisão técnica da CRM Motorsport apresenta-se no Estoril com 5 carros, no que toca aos PRO, Diogo Tavares, Guilherme dal Maso, Bruno Knudsen e Luís Filipe Olivaira são os trunfos da estrutura de Cascais para os lugares cimeiros na categoria PRO. Nos Gentleman,Sergey Orekhov é a única esperança de triunfo por parte da CRM Motorsport.

A ZomeRacing Team chega ao circuito da capital portuguesa com 4 carros, Tiago Loureiro, Ivo Prada, Francisco Villar e Ricardo Pedrosa, estes dois últimos que regressam ao ativo após duas jornadas. Já a G2B inscreve o seu único carro pilotado pelo jovem J.J. Oliveira ao passo que a Monteiros Competições estará presente com a dupla familiar de Manuel Moura Teixeira e Samuel Teixeira. A concluir a lista de inscritos os regressados André Correia e António Nunes de Almeida que voltam a marcar presença na grelha principal do Caterham Motorsport Iberia.

Para Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport: “É um regresso a casa e com 27 inscritos para o Racing Sound Fest 2024. Este evento promete ser uma celebração única, onde a paixão pelo automobilismo e a energia vibrante da música se encontram.

Convidamos todos a juntarem-se a nós para dois dias inesquecíveis, repletos de velocidade, emoção e performances musicais de renome. Venham fazer parte desta experiência única e viver a adrenalina e a magia que só o Racing Sound Fest pode proporcionar. Esperamos por vocês no Circuito Estoril!”