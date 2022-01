Subaru produziu protótipo elétrico segundo o regulamento do FIA E-GT | AutoSport

Durante o salão automóvel de Tóquio, a Subaru revelou o STI E-RA, um protótipo totalmente elétrico produzido segundo as regras do campeonato da FIA de GT elétricos que arranca em 2023.

O Subaru STI E-RA está equipado com quatro motores eléctricos, construídos e fornecidos pela divisão de motores da Yamaha. Cada um produz 200kW, um total combinado de 800kW, ou 1072cv. A potência máxima permitida nos regulamentos do campeonato de GT’s elétricos da FIA é mais baixa que os 800kW do Subaru, ficando-se pelos 430kW máximos.

Para ser possível o modelo resultante do protótipo competir no FIA E-GT, à semelhança do que acontece com os GT3, é necessário que a marca tenha o modelo de estrada homologado.

Não houve um anúncio oficial da marca se pretende competir no FIA E-GT, mas a produção do protótipo mostra a ambição para tal, assim como para o regresso da marca ao mercado automóvel europeu com um modelo que adote as regras apertadas da União Europeia.