Stock Car Pro Series: Filipe Albuquerque, do fundo do pelotão até ao 15º lugar | AutoSport

Filipe Albuquerque não esperaria uma corrida fácil no seu regresso ao Stock Car Pro Series, mas a realidade é que foi pontuada por alguns azares, que começaram ainda antes do piloto português se se sentar aos comandos do Chevrolet Cruze da Eurofarma-RC, e se não fosse a boa prestação de Albuquerque e não teria terminado no 15º posto na corrida 2.

Ricardo Maurício, companheiro de Filipe Albuquerque na corrida de duplas, qualificou-se em 16º para a primeira corrida. Albuquerque só saberia o seu lugar na grelha para a corrida 2, depois de terminada a prova de Maurício, com os dez primeiros da corrida 1 a inverterem os lugares na grelha de partida para a corrida 2.

Maurício começou bem a sua corrida, conseguindo recuperar posições até às paragens obrigatórias e mesmo depois de sair do pit lane na sua paragem, o piloto brasileiro ocupava a oitava posição. No entanto, na parte final da prova, o piloto teve que abandonar a pista e dirigir-se para a box com algum problema no Cruze. Gabriel Casagrande, que tinha conquistado a pole position, venceu a corrida 1.

Terminada a corrida dos pilotos titulares, aqueles que vão fazer a época completa do Stock Car Pro Series, foi a vez da corrida dos convidados. Albuquerque teve de largar do pit lane depois da desistência do companheiro de equipa na corrida 1, com 25 carros à sua frente. O português não desistiu e começou a recuperar posições. Quando estava a chegar à traseira do 13º classificado, Dudu Barrichello bateu no carro do português, isto depois de um toque com Pedro Piquet. O português continuou em pista, mas perdeu algumas posições.

Nos últimos 13 minutos, Albuquerque conseguiu recuperar até ao 15º posto, sendo o vencedor Enzo Elias, mas foi a dupla Gabriel Casagrande/ Gabriel Robe a vencer o evento.

