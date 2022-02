Stock Car, Filipe Albuquerque: “Com o andamento que tínhamos, se tivéssemos saído de terceiro, teríamos lutado pela vitória” | AutoSport

Filipe Albuquerque esteve este fim-de-semana no circuito brasileiro de Interlagos para disputar a primeira jornada da Stock Car Brasil a convite da Eurofarma-RC.

A fazer dupla com Ricardo Maurício, o piloto português ambicionava divertir-se nesta prova extra ao seu programa desportivo, ao mesmo tempo que lutaria por uma resultado entre os primeiros lugares. Mas, se no início do fim-de-semana tudo parecia no caminho certo, com a dupla luso-brasileira a registar constantemente tempos no top 5, a realidade é que a qualificação realizada por Ricardo Maurício os colocou no 16º lugar da grelha de partida. Posição em que o brasileiro largaria para a primeira corrida.

A Filipe Albuquerque caberia disputar a segunda prova do fim-de-semana, que em termos de grelha de partida significava a inversão dos 10 primeiros classificados na corrida 1. Filipe mantinha a esperança de Ricardo conseguir recuperar, pelo menos até ao 10º posto que na inversão o colocaria na ‘pole’.“E na realidade o Ricardo estava a fazer um ótimo trabalho. Já estava em oitavo lugar, o que para mim significaria o terceiro lugar da grelha, mas quando faltavam três minutos para o final da corrida, um problema na caixa de velocidades – ficou presa em sexta velocidade – forçou ao abandono”, começou por explicar Filipe que viu goradas as suas melhores expectativas . O piloto de Coimbra teve assim de arrancar para a sua corrida da via das boxes: “A equipa fez um trabalho notável de ter o carro pronto para a corrida 2. Mas arranquei das boxes, para lá de último, e isso é uma enorme perda em termos de tempo. Estava no entanto a recuperar bem, o carro estava bom, ainda fiz um pião depois de ter levado um toque na traseira, mas mesmo assim recuperei até 15º. Com o andamento que tínhamos, se tivéssemos saído de terceiro como imaginávamos, teríamos lutado pela vitória. Mas quando as coisas não têm de acontecer, não acontecem. É pensar na próxima!”, rematou o piloto de Coimbra.