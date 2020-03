Stock Car Brasil: Filipe Albuquerque regressa ao lado de Rubens Barrichello

Depois da experiência em 2018, Filipe Albuquerque está de regresso à Stock Brasil no próximo fim-de-semana de 28 e 29 de Março ao lado de Rubens Barrichello na corrida de duplas no Autódromo Internacional de Goiânia.

Depois do segundo lugar conseguido em 2018, Filipe espera pelo menos, conseguir o mesmo resultado: “Não vai ser tarefa fácil. Os carros são novos e vão estar todos a tentar perceber onde se situam no meio do pelotão. Mas, o ‘Rubinho’ é um excelente piloto e acredito que a minha rápida capacidade de adaptação nos pode ajudar a atingir o melhor resultado nos 200 quilómetros de prova”, começou por referir o piloto de Coimbra.

Este convite deixou mais uma vez Filipe Albuquerque muito agradecido: “O Barrichello é um amigo e é um enorme prazer fazer equipa com ele. Já mostrámos que somos uma boa dupla e que podemos atingir os objetivos a que nos propormos. Fiquei muito contente com o convite e com a oportunidade de poder voltar a correr neste campeonato”, concluiu.