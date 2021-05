Stock Car Brasil: António Félix da Costa larga do meio do pelotão | AutoSport

António Félix da Costa foi chamado à última hora para substituir o atual campeão Ricardo Maurício, impedido de disputar a etapa por estar infetado com Covid 19. O piloto português que já correu várias vezes em Stock Car foi chamado para ocupar o lugar do piloto brasileiro na segunda ronda do campeonato, em Interlagos.

Não foi a qualificação que Félix da Costa desejava, pois um erro raro levou o piloto português a fazer um pião e por isso largará de 18º, na grelha que conta com 32 carros.

“Fiz uma boa primeira volta, mas na segunda eu fui um pouco mais agressivo nos travões e acabei por fazer um pião. Foi uma pena, porque poderíamos facilmente ter entrado na Q2. Mas é uma corrida longa, vamos largar em 18º e estou confiante que ainda podemos fazer um bom resultado”

A segunda etapa da Stock Car Pro Series será disputada em duas corridas neste domingo, com a largada da primeira prova às 14h40. A etapa também pode ser vista no Youtube e Twitch, além da transmissão internacional pelo site Motorsport.tv em inglês, russo e português.

Resultado qualificação:

1º – Gabriel Casagrande (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min39s800

2º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min39s805

3º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min39s999

4º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min40s028

5º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min40s125

6º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min40s157

7º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min40s011

8º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min40s019

9º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 1min40s110

10º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 1min40s142

11º – Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min40s190

12º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min40s223

13º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min40s234

14º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min40s235

15º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min40s251

16º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min40s165

17º – Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) – 1min40s189

18º – António Félix da Costa (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) – 1min40s254

19º – Guga Lima (A. Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) – 1min40s343

20º – Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min40s351

21º – Christian Hahn (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min40s382

22º – Sergio Jimenez (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) – 1min40s437

23º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min40s449

24º – Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) – 1min40s502

25º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) – 1min40s509

26º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min40s607

27º – Gaetano di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min40s634

28º – Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min40s748

29º – Nelson Piquet Jr. (MX Piquet Sports/Toyota Corolla) – 1min41s009

30º – Gustavo Frigotto (RKL/Chevrolet Cruze) – 1min41s134

31º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min42s792

32º – Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) – 1min42s866