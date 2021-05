Stock Car Brasil: António Félix da Costa vence corrida 2 | AutoSport

Valeu Félix da Costa! António Félix da Costa venceu a corrida 2 da segunda jornada do Stock Car Brasil. O piloto português aproveitou a segunda posição na grelha da corrida 2 para vencer a prova, depois do nono lugar na corrida 1.

O início da corrida 1 foi animado com Félix da Costa a evitar os problemas na curva 1 e a aproximar-se logo do top 10, tendo largado de 17º. As lutas foram intensas, mas o português foi subindo e até chegou a andar em 7º, mas caiu para nono, o que lhe valeu a segunda posição para a corrida 2 que aconteceu logo a seguir.

Na corrida 2, Félix da Costa assumiu-se como um dos destaques pouco depois do começo da prova, depois de uma luta interessante, com o português a cair até ao terceiro lugar a certo ponto. Seguiram-se várias trocas na frente, mas o português teve sempre argumentos para se aguentar na frente e liderou várias corridas.

No final da corrida Félix da Costa foi atacado por Guilherme Salas que chegou a passar pelo português, mas Félix da Costa tratou de retribuir e regressou à liderança da prova, que nunca mais largou até ao final.

A corrida acabou pouco antes do previsto com um espetacular acidente em que o carro de Gaetano di Mauro levantou voo na reta da meta, apertado por dois adversários. Félix da Costa venceu e adiciona mais um troféu à sua extensa coleção, além de ter sido considerado o Man of the Race.

Gaetano di Mauro tenta passar entre Daniel Serra e Guilherme Salas, bate forte e decola na entrada da reta. pic.twitter.com/zOjro5sMky May 16, 2021