Stefan Bellof: Sem tempo para brilhar mais

Stefan Bellof nasceu na pequena cidade de Giessen, em Novembro de 1957. De aspecto frágil, rosto anguloso emoldurado por uma melena loira rebelde, o seu talento explodiu literalmente com as inesperadas vitórias na F2, no início de 1983, ao volante de um medíocre Maurer. A sua forma de pilotar não era exaltante – era eletrificante.





A Alemanha há muito que desejava o seu Campeão do Mundo de F1 e viu em Stefan, cujo estilo fazia lembrar o austríaco Jochen Rindt, mas menos polido, o eleito. E, sem a sua morte nos 1000 Km de Spa, em 1985, sem dúvida teria sido o primeiro. As suas vitórias com a Maurer atrairam os olhares do velho lenhador Ken Tyrrell e, desde 1984, Bellof ficou ligado àquela marca britânica.



A primeira vitória na F1 falhou quando Jacky Ickx ofereceu o triunfo no memorável GP do Mónaco a Alain Prost. Nessa ocasião, debaixo de chuva torrencial, Ayrton Senna estava a aproximar-se do francês – mas Bellof estava mais rápido que o brasileiro e, portanto, cada vez mais próximo do Toleman.





Senhor de um estilo de pilotagem incrível, era um prazer enorme vê-lo levar o controlo do carro a limites indizíveis, ganhando tempo onde outros o perdiam, com derrapagens semelhantes. A sua coragem raiava a audácia cega – e foi ela, sem dúvida, que o perdeu quando, no primeiro dia de Setembro de 1985, na pista belga que menos erros perdoa aos temerários, tentou passar Ickx na descida para Eau Rouge.

Uma manobra impossível, em que só mesmo um talento como Bellof acreditaria. O alemão arriscou – mas o veterano piloto belga, surpreendido por tanta audácia, não se desviou. Os dois Porsche 956 tocaram-se – o de Bellof embateu, sem perder velocidade, num pilar de cimento que suportava as bancadas, no exterior da curva. A sua morte foi imediata. Tinha 27 anos, 20 GP disputados e um total de 4 pontos. Isto, sem contar com os que desapareceram com a “manobra” técnica da Tyrrell, em 1984, que irradiou a equipa do campeonato.