SSS, Portimão: Portimão recebeu primeiras lutas do ano

A temporada de 2026 da Single Seater Series arrancou no Autódromo Internacional do Algarve, no âmbito do Algarve Iberian Racing Festival, com Duarte Pires e André Pardal a dividirem as vitórias num fim de semana marcado pelo equilíbrio e pela incerteza até ao final de cada prova.

O início do fim de semana ficou marcado por vários contratempos. Duarte Pires, um dos principais favoritos, viu o motor Renault do seu Tatuus ceder antes da qualificação, obrigando a equipa G Tech a uma maratona noturna para preparar o monolugar a tempo das corridas de domingo. João Silva, que havia alugado um Fórmula Renault 2.0 para a ronda e participado nos treinos, acabou por não competir devido a imprevistos de última hora, garantindo o regresso na próxima prova. Carlos Gaspar foi igualmente impedido de alinhar na grelha após um incidente nos treinos cronometrados.

Com Pires fora da qualificação, André Pardal assegurou a primeira pole-position da temporada, partilhando a primeira linha com Fernando Laranjo, no seu monolugar ex-Fórmula Novis by Ford.

Na primeira corrida, Laranjo surpreendeu Pardal no arranque e assumiu a liderança. Pires, obrigado a partir da última posição por não ter participado nos treinos cronometrados, iniciou uma recuperação impressionante, ultrapassou Pardal e assumiu o comando, controlando a prova até final. Pardal terminou em segundo e Laranjo em terceiro, ao volante do seu Mygale PNC2001 Ford. Na Divisão A, Nuno Caetano superou Christopher Kirby-Higgs, ainda em adaptação ao Tatuus Fórmula Renault, e Rui Silva. Carlos Tavares recuperou de um arranque falhado para terminar em sétimo no seu Ralt F3 Alfa Romeo Novamotor, enquanto Fernando Catela, em estreia no monolugar ex-Fórmula Novis by Ford, viu as suas aspirações comprometidas por um pião quando disputava esse mesmo lugar.

Na Divisão F, o estreante André Araújo, conhecido digitalmente como “André Garage”, venceu o duelo com o seu companheiro de equipa na Wild Motors, Francisco Olho-Azul, por escassa margem. Vítor Sampaio terminou em terceiro, seguido do brasileiro Dalmo Vasconcelos. Destaque para Eduardo Pinho que, na sua estreia absoluta em competições de velocidade, chegou a discutir os lugares cimeiros antes de ser traído pela quebra do seletor da caixa de velocidades.

Na segunda corrida, Pardal inverteu os resultados e venceu o duelo com Pires por menos de um segundo. Laranjo confirmou a sua consistência com um novo terceiro lugar, somando duas vitórias na classe HTG ao longo do fim de semana. Christopher Kirby-Higgs terminou em quarto, à frente de Rui Silva e Carlos Tavares, que concluiu o fim de semana com problemas de embraiagem no seu Fórmula 3 de 1983. Na Divisão F, apesar de “André Garage” ter cruzado a meta na frente, uma penalização de cinco segundos por exceder os limites de pista entregou a vitória a Francisco Olho-Azul, com o Mygale SJ00 e o Jamun M97A a trocarem de posições em diversas ocasiões ao longo da prova. Dalmo Pereira, no seu Van Diemen de motor Kent, completou o pódio da divisão.

A próxima ronda da Single Seater Series realiza-se nos dias 6 e 7 de junho no Circuito de Madrid Jarama-RACE, em Espanha, a única prova da temporada disputada fora de Portugal.