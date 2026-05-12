SSS, Portimão: 15 inscritos para o primeiro desafio do ano

A Single Seater Series, única competição exclusivamente dedicada a monolugares em Portugal, arranca a nova temporada no Algarve Iberian Racing Festival, entre 15 e 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve. A prova inaugural contará com cerca de uma dezena e meia de inscritos, estando presentes os vencedores de 2025 das duas divisões em competição, bem como quatro dos cinco vencedores de classes da edição transacta.

A competição afirma-se como um ponto de encontro da história das fórmulas de promoção na Península Ibérica, preservando o ADN dos monolugares clássicos e contemporâneos e promovendo corridas equilibradas entre diferentes gerações de chassis oriundos de campeonatos de referência, como a Fórmula Renault 2.0, a Fórmula Ford e a portuguesa Fórmula Novis by Ford.

Na categoria PT4R, composta pelos Tatuus FR2000 provenientes da escola Fórmula Renault 2.0, a G-Tech apresenta um contingente liderado por Duarte Pires, vencedor da divisão com asas na época passada, acompanhado por Rui Silva, Nuno Caetano e André Pardal. João Silva, da House Racing, é apontado como candidato aos lugares cimeiros, enquanto Christopher Kirby-Higgs estará ao volante do monolugar estreado no final da última temporada, assistido pela Funspeed Racing Engineering.

A classe HTG contará com dois monolugares Mygale ex-Fórmula Novis by Ford. Fernando Laranjo, da G-Tech, conduzirá um Mygale PNC2001, enquanto Fernando Catela, da Wild Motors, se estreia ao volante de um Mygale PNC2000, regressando às provas de monolugares após ter competido na Fórmula Ford no início da década de 1990.

Na categoria Classic Wings, Carlos Tavares, da RodaClássica, traz uma novidade de relevo ao colocar em pista um Ralt RT3 equipado com motor Volkswagen, um dos chassis mais emblemáticos da Fórmula 3 da década de 1980, reconhecido pelo seu historial internacional e elevado pedigree competitivo.

Na categoria ZT, Francisco Olho Azul, da Wild Motors, vencedor da divisão sem asas e da classe ZT em 2025, regressa com o seu Jamun M97. A divisão assinala também o regresso de Vítor Sampaio, o piloto com mais participações na história da competição, com o seu Vector MG01 preparado pela G-Tech, e de Carlos Gaspar, da House Racing, ao volante de um Van Diemen RF04.

Entre as novidades, André Araújo, o popular youtuber conhecido como “André Garage”, realiza a sua estreia em monolugares num Mygale SJ00, e Eduardo Pinho disputa a sua primeira prova de velocidade ao volante de um Mygale SJ99, assistido pela Bastos Sport. A classe Kent Trophy contará com o brasileiro Dalmo Pereira Jr., da Speedy Motorsport, num Van Diemen equipado com motorização Ford Kent 1600.

A sessão de qualificação única realiza-se no sábado, com as duas corridas — agora com duração de 20 minutos, mais cinco do que na época passada — a terem lugar no domingo às 10h45 e às 16h15, ambas com transmissão em directo no canal de YouTube da Race Ready.