SSS, Estoril Racing Kickoff: Fernando Cordeiro Filho vence | AutoSport

Fernando Correia Filho voltou a vencer nos Single Seater Series, na primeira jornada do ano no Estoril. O piloto andou sempre na frente e não teve problemas em cavar um fosso considerável para o resto da concorrência. Venceu à geral e na categoria FL. Em segundo lugar da geral Al Capone que teve uma corrida sossegada, vencendo na categoria FR. António Correia completou o top 3 à geral (vencedor na F+) e um pouco mais atrás vimos luta entre Rui Silva e o carro da dupla A. Rodrigues / P. Rodrigues com vantagem para Silva, vencedor na categoria ZT. João Telo teve problemas no seu monolugar durante a corrida e acabou classificado mas com três voltas de atraso.

Resultados AQUI