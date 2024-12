SSS, Estoril: João Silva em destaque

A temporada de 2024 da Single Seater Series, a única competição de monolugares em Portugal, terminou com uma jornada dupla bastante animada no programa da segunda edição do Estoril Endurance Festival by Powershield, no Autódromo do Estoril, onde João Silva foi duplo vencedor.

Dentro do espírito da Single Seater Series, que combina o convívio das provas de club racing com a competitividade das corridas de fórmulas de promoção, a qualificação foi disputada ao cronómetro, com os três primeiros separados por margens mínimas. André Vieira fez o melhor tempo, em 1:38.522, colocando o seu Tatuus F4-T014 à frente do Mygale PNC2000 de Fernando Mayer Gaspar e do Tatuus Formula Renault de João Silva.

A primeira corrida do fim de semana, no início da tarde de sábado, teve um início dramático. Para evitar uma falsa partida, André Vieira deixou o carro ir abaixo no momento da largada, ficando imobilizado na grelha de partida por alguns segundos. Pouco depois, a corrida foi interrompida com um período de Safety Car.

No recomeço, assistiu-se à ascensão de João Silva que, cada vez mais adaptado ao monolugar de construção italiana, foi o grande vencedor da corrida, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar após nove voltas implacáveis.

O segundo lugar foi conquistado por Fernando Mayer Gaspar, da equipa G Tech, que também mostrou um excelente desempenho com o Mygale PNC2000, terminando a apenas alguns segundos do líder.

O pódio foi completado por André Vieira, que fez uma espetacular recuperação desde o fundo da grelha de partida, marcando melhor volta da corrida, o que lhe permitiu largar da pole-position na segunda corrida. Duarte Pires, piloto que tinha sido praticamente intocável em julho passado, durante o Estoril Summer Party, também fez uma recuperação notável com o seu Tatuus Formula Renault, após não ter realizado qualquer volta na sessão de qualificação.

Entre os monolugares sem asas, Francisco Olho Azul esteve em pleno destaque, não só terminando na frente da sua classe, como também vendo a bandeira de xadrez no quinto lugar geral, primeiro da classe ZT, com o Jamun M97 a cortar a linha de meta à frente de um Fórmula 3, o Chevron B47, de Carlos Tavares. Vítor Sampaio foi o segundo classificado, ao passo que Diogo Matos terminou em terceiro, vencendo na classe KT.

O programa da tarde de domingo arrancou com uma segunda corrida da Single Seater Series, considerada uma das mais animadas do fim de semana. André Vieira largava da pole position, mas sabia que o seu carro, ex-Campeonato de Espanha de F4, iria ter dificuldades em segurar atrás de si os mais rápidos em velocidade de ponta, como o Tatuus Fórmula Renault.

O início da corrida foi extremamente agitado, com quatro carros a lutar, travagem após travagem, pela primeira posição. Fernando Mayer Gaspar superou Duarte Pires no arranque. Todavia, sem argumentos teóricos para enfrentar os carros mais recentes numa pista rápida como o Estoril, o piloto do monolugar ex-Formula Novis by Ford, preparado pela G-Tech, focou-se na sua corrida, deixando como protagonistas principais André Vieira, Duarte Pires e João Silva.

As nove voltas da corrida foram marcadas por várias trocas de posição entre os três primeiros, numa luta que manteve os espetadores na expectativa até à bandeira de xadrez. Duarte Pires acabou por levar a melhor dentro de pista, mas uma penalização, por não ter respeitado os limites de pista, atirou-o para o quinto lugar. Também no calor da batalha, André Vieira foi penalizado e caiu para o quarto lugar.

João Silva, que tinha sido o segundo a ver a bandeira quadriculada, celebrou a segunda vitória no fim de semana, enquanto Fernando Mayer Gaspar foi “promovido” ao segundo lugar, numa corrida em que acabou por se debater com problemas de motor, mas em que completou uma “dobradinha” na classe HTG.

O terceiro a cortar a linha de chegada foi Rui Silva, cada vez mais à vontade com o Tatuus Fórmula Renault que adquiriu para esta temporada.

O piloto da Wild Motors, Francisco Olho Azul, foi o melhor classificado entre os monolugares sem asas, vencendo novamente a classe ZT, desta vez à frente do Van Diemen RF04, assistido pela House Racing, e entregue este fim de semana a Miguel Pereira e Manuel Melo.

Entre os estreantes, João Saraiva e Nuno Fazendeiro, ao volante de um Funspeed FS2019, venceram nas duas corridas a classe FN, ao passo que João Sequeira, no seu Van Diemen RF97, preparado pela SRS Racing Developments, nas especificações da Formula Continental (FC), terminou ambas as corridas na segunda posição dos HTG.

A Single Seater Series despediu-se assim da temporada de 2024, com várias novidades prometidas para breve, que deverão dar continuidade ao crescimento da competição mais rápida da velocidade nacional no próximo ano.