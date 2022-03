SSS: Circuito do Estoril recebe arranque de temporada | AutoSport

As Single Seater Series, competição organizada pela Motor Sponsor e único troféu de monolugares em Portugal, estão de volta já no próximo fim de semana, dias 2 e 3 de abril, com a prova de abertura da época que tem como palco o Circuito do Estoril.



Uma jornada inaugural revestida de emoção, que reúne um total de 10 emocionantes fórmulas em pista, num plantel marcado por várias estreias. Na Fórmula Mais, João Telo é o nome novidade, piloto que ao volante de um Funspeed FS 2019 terá a forte concorrência, em carro idêntico, do duplo vencedor da PT (2019 e 2021), António Correia, que evoluiu o seu monolugar para discutir o triunfo na nova classe.



Na Fórmula Renault, André Pitton é a estreia no plantel da competição. O piloto terá como rival o atual vencedor em título, Miguel Abreu, conhecido por Al Capone, que renovou a aposta na classe. Ambos vão defrontar-se em pista ao volante de dois Fórmula Renault 2.0.



Uma jornada com muitos motivos de interesse, aos quais se junta o também estreante Fernando Cordeiro Filho, que apresenta no Circuito do Estoril um Fórmula Novis da classe Fórmula Livre, e o regresso a assinalar de Paulo Vieira, que irá discutir o cronómetro da classe VJ aos comandos de um Van Diemen JR 16V.



Com grande expectativa antevê-se também a luta pela vitória na classe ZT, com a discussão dos lugares cimeiros a ter como protagonistas Rui Silva, num Myagle SJ04, Filipe Graça, ao volante de um Myagle SJ00, e as duplas António Rodrigues/Pedro Rodrigues e Vítor Sampaio/Vasco Sampaio, aos comandos, respetivamente, de um Swift ST97 e de um Vector MG01.



Um fim de semana de emoções fortes em que a competição integra um evento único, o Estoril Racing Kickoff, que reserva muita animação e atividades criadas em exclusivo a pensar no público: espaço AMG e test-drives no Circuito do Estoril (inscrição no dia do evento) com assinatura C. Santos VP; presença do Street Attack Lisbon com perto de uma centena de grandes máquinas (sábado); presença das relíquias do Sintra Clássicos (domingo); zona kids exclusiva, equipada com trampolins e insufláveis; máquinas de pipocas e de algodão doce; e praça de alimentação.



O responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, sublinha o trabalho realizado: “Empenhámo-nos ao máximo para dinamizar a competição, através da criação de novas classes e opções para os participantes, e para promover a imagem de pilotos e equipas, com a criação de conteúdos exclusivos durante a pré-época sobre todos os intervenientes. Medidas tomadas com o objetivo de potenciar as Single Seater Series, enquanto único troféu de fórmulas em Portugal. Mesmo sem ter a mesma correspondência por parte dos participantes, que deixam os seus fórmulas nas garagens, temos um total sentimento de dever cumprido com o trabalho realizado e a expectativa de um emocionante fim de semana de corridas pela frente.”



Sábado, 2 de abril

11h55 >> Treinos Livres (20 minutos)

15h55 >> Treinos Cronometrados (20 minutos)



Domingo, 3 de abril

09h00 >> Corrida 1 (15 minutos)

14h25 >> Corrida 2 (15 minutos)



Horário completo disponível em:

https://www.motorsponsor.pt/estorilracingkickoff



Bilhetes Público:

Bancada A (por pessoa) >> 5€

Paddock (por pessoa) >> 10€

Paddock (por carro) >> 10€

Pack Paddock (2 pessoas + carro) >> 20€



Notas:

Bilheteira na loja do ACDME, situada no Circuito do Estoril, por baixo da bancada A. Venda a partir de quinta-feira, 31 de março, das 15h00 às 19h00, e nos restantes dias das 08h30 às 18h00. Bilhetes grátis para crianças até aos 12 anos.