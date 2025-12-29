Single Seaters: Calendário 2026 desvendado

A temporada de 2026 da Single Seater Series, única competição dedicada em exclusivo a monolugares em Portugal, surge já com calendário definido e um claro reforço de ambição. A inclusão do histórico Circuito de Jarama, em Madrid, como novidade no alinhamento de provas sublinha a crescente projeção ibérica da série.

A criação de duas divisões técnicas em 2025 – uma para fórmulas com aerodinâmica desenvolvida e outra para monolugares sem asas – marcou uma viragem na história recente da Single Seater Series, devolvendo dinamismo e diversidade ao pelotão. Hoje, a grelha reúne um leque variado de máquinas, dos Fórmula Renault 2.0 e Fórmula 3 dos anos 70 aos clássicos Fórmula Ford sem asas, passando por raros exemplares de Fórmula Novis e Fórmula Continental, conferindo à competição um carácter singular no contexto ibérico.

Com uma relação custo‑performance difícil de igualar, a série tem consolidado o seu lugar no automobilismo da Península Ibérica, tendência confirmada pelos dezasseis carros presentes na prova final de 2025 e pela chegada de novos monolugares ao país.

A época de 2026 arranca a 16 e 17 de maio no Autódromo Internacional do Algarve, integrada na segunda edição do Algarve Iberian Racing Festival, num momento em que o traçado se prepara para receber o Mundial de Fórmula 1. Segue‑se, de 5 a 7 de junho, a estreia no Circuito de Jarama, em Madrid, no âmbito do Jarama Classic, antes do regresso a Portugal para duas corridas no Estoril Summer Party, a 19 de julho.

Depois da pausa de verão, a ação retoma em Portimão, a 31 de outubro e 1 de novembro, integrada no Algarve Classic Festival, consolidado como referência dos históricos e clássicos no sul da Europa. A temporada encerra no primeiro fim de semana de dezembro, no Estoril Endurance Festival, confirmando o Autódromo do Estoril como palco tradicional da festa de fim de época.