Single Seater Series ruma a Valência para estreia internacional

A Single Seater Series, a única competição de monolugares em Portugal, prepara-se para um marco histórico: a sua primeira incursão em solo espanhol. Entre os dias 12 e 14 de setembro de 2025, o emblemático Circuito Ricardo Tormo, em Valência, será o palco da estreia absoluta da série no prestigiado Valencia Iberian Racing Festival.

O evento contará com entrada gratuita para o público, tanto nas bancadas como no paddock, prometendo um fim de semana de emoções fortes.

Internacionalização e elevado nível competitivo

Esta prova em Valência representa a única deslocação da temporada de 2025 fora de Portugal, sublinhando a aposta da organização na internacionalização do campeonato e na elevação do seu perfil competitivo. A Single Seater Series mantém, contudo, o seu ADN distintivo no panorama ibérico de corridas de monolugares, que combina clássicos e contemporâneos. O traçado técnico de Valência, com vasta experiência em receber categorias de renome como Fórmula 3, GP2 Series e Fórmula E, afigura-se como o cenário ideal para a diversidade de chassis presentes na série, que vão desde projetos históricos a criações mais recentes e exclusivas.

Destaques e estreias na pista valenciana

A jornada internacional em Valência será marcada por regressos e estreias notáveis:

Dalmo Pereira Jr. fará a sua estreia absoluta no campeonato ao volante de um Van Diemen 1600. Este chassis britânico, preparado pela Speedy Motorsport, é reconhecido pela sua tradição na formação de talentos e pela agilidade, sendo particularmente eficaz em circuitos técnicos. Apesar da vasta experiência em corridas, será a primeira vez que o piloto brasileiro compete em Valência.

Alberto e Tomaz Velez-Grilo, pai e filho, estreiam-se na temporada de 2025 com um Merlyn Mk17. Este chassis histórico britânico, preparado pela Garagem João Gomes, marcou presença em diversas fórmulas de promoção no passado, mantendo intacto o prazer de condução e o apelo visual. A família Velez-Grilo é conhecida pelo seu respeito pelas raízes da modalidade e pela postura exemplar em pista.

Carlos Tavares regressa com o icónico Chevron B47, um monolugar que evoca o ADN das corridas de Fórmula 3 dos anos 1970. Este é um dos carros mais apreciados no paddock, tanto pela estética intemporal como pela competitividade que demonstra nas mãos de um piloto experiente.

Christopher Kirby-Higgs alinhará com o Funspeed FS 2019, um monolugar desenvolvido pela Funspeed Racing Engineering, no Fundão. Distingue-se pela cilindrada reduzida (1000 cc) e pela conceção nacional inovadora, sendo considerado um “laboratório ambulante” e um underdog técnico com enorme carisma.

Francisco Olho Azul, um dos favoritos à vitória entre os monolugares sem asas, competirá com o seu Jamun M97, equipado com um motor de 1800 cc. Este monolugar, embora pouco comum, é competitivo na classe intermédia, e o piloto da Wild Motors procurará confirmar o seu crescimento na disciplina.

Fernando Mayer Gaspar, uma figura central na competição, estará ao volante de um Tatuus FR 2000, integrando a estrutura da G-Tech. A equipa, um dos pilares da disciplina em Portugal, aposta forte nesta deslocação, alinhando três carros com a ambição de disputar os lugares cimeiros.

A G-Tech também colocará em pista os Tatuus FR 2000 de Duarte Pires, líder da sua classe, e André Pardal, garantindo uma forte representação na categoria PT4R. Ambos os pilotos são esperados nos lugares da frente nas duas corridas de 15 minutos agendadas para o fim de semana.

Paixão pela velocidade e acessibilidade

A Single Seater Series reforça, em Valência, a sua identidade como um campeonato que valoriza a paixão pela velocidade, pelo engenho técnico e pela competição pura. Com corridas disputadas num ambiente de proximidade entre pilotos, equipas e público, a série mantém-se acolhedora e acessível. A corrida de domingo terá transmissão em direto via Live Stream nas redes sociais da Race Ready.

Calendário da temporada:

05/06 Abril – Algarve Iberian Racing Festival – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

12/13 Julho – Estoril Summer Party – Autódromo do Estoril 🇵🇹

12/14 Setembro – Valencia Iberian Racing Festival – Circuito Ricardo Tormo 🇪🇸

25/26 Outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

29/30 Novembro – Estoril Endurance Festival – Autódromo do Estoril 🇵🇹