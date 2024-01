Single Seater Series: Race Ready apresenta novo calendário da competição | AutoSport

A Single Seater Series, competição de monolugares em Portugal, vai regressar em 2024 ao universo das competições da Race Ready, com quatro provas e oito corridas no Autódromo do Estoril e no Autódromo Internacional do Algarve.

Dando continuidade ao trabalho realizado nos últimos anos, os monolugares com asas continuarão a ser aceites na competição, mas todos os fórmulas sem asas irão igualmente conservar o seu espaço dentro dos eventos da Single Seater Series, com condições especiais e respetivas classes. Com o objetivo de evitar uma escalada de custos. Os Tatuus Fórmula Renault 2.0 até 2009 e os Fórmula 4 da primeira geração (Gen 1) servirão como bitola do tecto de performance.

O calendário de 2024 irá contemplar quatro provas nos dois circuitos permanentes de Portugal. A temporada arranca no Autódromo Internacional do Algarve, no fim de semana de 6 e 7 Abril, juntando-se ao programa do Iberian Supercars / Campeonato de Portugal Velocidade a 14 e 15 de Julho, no Estoril Summer Party, no Autódromo do Estoril.

A Single Seater Series voltará a acompanhar as competições da Race Ready no Algarve Classic Festival, nos dias 26 e 27 de outubro, e no Estoril Endurance Festival, a prova de encerramento da temporada, no fim de semana de 30 de novembro e 1 de dezembro.

Todos os eventos irão contemplar um treino livre e uma sessão de qualificação, ambos de 25 minutos, e duas corridas, ambas com a duração de 15 minutos. O facto de fazerem parte dos fins de semana organizados pela Race Ready é a garantia de que pelo menos uma corrida será transmitida em direto em Live Streaming.

Calendário de 2024:

05/06 Abril – Autódromo Internacional do Algarve

14/15 Julho – Autódromo do Estoril

26/27 Outubro – Autódromo Internacional do Algarve

30 Nov/01 Dez – Autódromo do Estoril