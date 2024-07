Single Seater Series: quatro décadas de corridas de monolugares no Estoril

No Autódromo do Estoril, este fim de semana, 13 e 14 de Julho, espera-se uma verdadeira festa da velocidade. A segunda prova da temporada da Single Seater Series, a única competição de monolugares em Portugal, irá abrilhantar o programa do Estoril Summer Party, com um variado grupo de monolugares que representam quatro décadas do automobilismo mundial.

Vencedor das duas primeiras corridas do ano, no Autódromo Internacional do Algarve, o jovem André Vieira vai novamente tentar impor a lei do seu Tatuus F4-T014, um monolugar introduzido em 2014 no Campeonato de Espanha de Fórmula 4, e que hoje é assistido com mestria pela FunSpeed Racing Engineering. A equipa do Fundão apresenta-se no Estoril com um segundo carro, neste caso o seu Funspeed F01, um fórmula “made in Portugal”, que será conduzido por Aslam Jamal.

A maior oposição ao F4 deverá vir dos dois Fórmula Renault 2000 inscritos. João Silva mostrou o potencial do carro construído pela italiana Tatuus na prova de Portimão, chegando a liderar em Portimão. Com a ajuda da House Racing, João Silva irá certamente estar mais à vontade ao volante este fim de semana e naturalmente mais competitivo. Por seu lado, Duarte Pires, que venceu entre os monolugares sem asas e a classe ZT na prova de abertura, vai alinhar com os seus exemplares que chegaram este ano a Portugal e contam com a assistência técnica da G-Tech.

Rui Silva também planeava alinhar com o seu Tatuus Fórmula Renault 2000, mas como este não estará pronto a tempo, irá fazer-se ao asfalto com o mesmo Mygale PNC2000 (ex-Fórmula Novis) da G-Tech com que terminou em terceiro classificado nas corridas algarvias.

Para apimentar o duelo dos monolugares com asas, o experiente Carlos Tavares estreia um Fórmula 3 histórico na Single Seater Series, neste caso o seu Chevron B47 – Toyota Novamotor de 1979, um carro equipado com um motor de 2000 cc de cilindrada e limitado a 160 cv, assim como João Sequeira vai estar ao volante de um Van Diemen RF97, nas especificações Formula Continental (FC), preparado pela SRS Racing Developments.

Os monolugares sem asas também prometem novamente um bom espectáculo, para além de nos remeteram a uma saudosa e colorida época em que as corridas de fórmulas se faziam com vários construtores. Só no Estoril, são cinco os chassis diferentes.

Francisco Olho Azul mostrou uma boa evolução na prova de Portimão, com o seu Jamun M97 preparado pela Wild Motors, e teve uma luta animada com Vitor Sampaio, que reaparece com o Vector MG01 assistido pela G-Tech, equipa que também dá às boas-vindas ao Ray GR98 de Vasco Sampaio, que tão boas provas já fez no Autódromo do Estoril, e ao Mygale SJ00, que será dividido no fim de semana por Fernando Mayer Gaspar e André Pardal.

De regresso à competição de monolugares está Diogo Matos, vencedor da categoria Kent no ano passado e que certamente vai andar depressa no seu Van Diemen RF85. Ainda na categoria KT, que conta com três carros inscritos, Miguel Pereira e Manuel Melo, num Van Diemen RF88, vão querer continuar a aprendizagem neste tipo de carros de competição, aproveitando o bom ambiente e a entreajuda existente no paddock.

O programa da Single Seater Series no Estoril Summer Party tem início na sexta-feira com uma sessão de testes de 20 minutos. O treino-livre decorre na manhã de sábado, pelas 9h40, regressando os monolugares novamente à pista, para disputar a sessão de qualificação de vinte e cinco minutos, às 18h00. As duas corridas de 15 minutos de duração estão agendadas para as 11h05 e 18h00, com transmissão em directo nas redes sociais Youtube e Facebook da Race Ready.

Durante o fim de semana, o acesso à bancada A é gratuito, sendo que para ter acesso ao exclusivo mundo do paddock, terá de desembolsar apenas 20 euros para ter um passe geral para sábado e domingo. Para os que querem visitar os bastidores num dos dias, o custo será de 15 euros. Tanto o passe diário como o de dois dias, podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC ou Worten em todo o país, até ao dia 12 de Julho. Nos dias 13 e 14 de Julho, os bilhetes de paddock estarão apenas disponíveis para compra na bilheteira do circuito.