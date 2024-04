Single Seater Series: primeira pole-position do ano para André Vieira 

André Vieira obteve a primeira pole-position da nova temporada 2024 da Single Seater Series ao dominar os acontecimentos da sessão de qualificação de vinte e cinco minutos disputada esta tarde no Autódromo Internacional do Algarve. Aos comandos do seu monolugar Tatuus F4-T014, o jovem piloto bracarense vai largar da pole-position para a primeira corrida do ano e terá ao seu lado João Silva, que este fim de semana se estreia ao volante de um Tatuus FR2000 ex-Fórmula Renault 2.0.

Vencedor da sua classe na pretérita temporada e já a preparar voos internacionais, André Vieira mostrou uma rapidez natural ao volante do monolugar motorizado por um bloco 1400cc Abarth, terminando a sessão com o tempo de 1:52.772, o que o coloca em posição privilegiada para a primeira corrida do fim de semana. Isto, visto que o seu principal adversário, João Silva, ainda está em fase de adaptação ao carro francês, monolugar que nunca tinha tripulado até esta manhã.

Nas curvas e contracurvas da pista algarvia, o terceiro “crono” do dia na sessão de qualificação foi garantido por Rui Silva, que este fim de semana participa ao volante de um Mygale PNC 2000 ex-Fórmula Novis by Ford. Mais acostumado aos monolugares de Fórmula Ford com que tem sido uma presença assídua na Single Seater Series, Rui Silva espera alinhar com o seu Fórmula Renault 2.0 na próxima prova da temporada, servindo esta participação de “Fórmula Novis” como um excelente treino.

No duelo entre os fórmulas sem asas, Duarte Pires, pluri-vencedor da Fórmula Ford Zetec, não esteve para contemplações e colocou o seu Mygale SJ00 no topo da tabela de tempos, com o registo de 1:58.168, ele que também conta estrear um Fórmula Renault 2.0 recém-chegado a Portugal na próxima prova da temporada.

Na fila seguinte da grelha de partida, vão alinhar o Vector MG01 de Vitor Sampaio, o piloto com mais participações em provas da única competição de monolugares de Portugal, e o Mygale SJ99 do britânico Christopher Kirby-Higgs. Já Francisco Olho Azul nutre esperanças de que o seu Jamun M97 se mostre mais cooperativo amanhã, após os problemas mecânicos de hoje, possibilitando-lhe assim ter uma palavra a dizer na disputa pelo pódio entre os fórmulas desprovidos de apêndices aerodinâmicos.

As duas corridas de amanhã, com 15 minutos de duração cada, estão agendadas para as 10h10 e 13h55, e poderão ser seguidas em direto nas redes sociais Youtube e Facebook da Race Ready e Single Seater Series.