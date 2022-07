Single Seater Series no AIA: 13 fórmulas em pista | AutoSport

A comitiva das Single Seater Series, competição organizada pela Motor Sponsor e único troféu de monolugares em Portugal, apresenta-se em Portimão já nos próximos dias 23 e 24 de julho para a segunda jornada do calendário, que tem como berço competitivo o icónico Autódromo Internacional do Algarve.

Uma ronda muito aguardada, marcada por vários regressos, que junta em pista uma grelha de monolugares que são verdadeiros exemplares da história do automobilismo. No total, um lote de 13 fórmulas, separados entre si por 34 anos, de 1985 a 2019, assumem o protagonismo de um fim de semana de grande emoção ao cronómetro para pilotos, equipas e adeptos.

Na Fórmula Mais, António Correia, ao volante do seu Funspeed FS 2019, irá tentar repetir a performance evidenciada na jornada de abertura da competição, no Circuito do Estoril, onde assinou uma dupla vitória na classe. Uma discussão pelo triunfo que terá como opositor um dos nomes que faz o regresso à competição, Aslam Jamal, que se estreia na classe aos comandos de um Funspeed D&D F01.

Já na classe FR, o atual vencedor em título e líder da classe após o triunfo nas duas corridas do Estoril, Miguel Abreu, conhecido por Al Capone, irá ter como principal adversário o seu companheiro de equipa ADF, que faz o regresso à competição na prova algarvia. Uma discussão pela vitória em que ambos os pilotos terão em mãos um Fórmula Renault 2.0.

Na Fórmula Livre, Fernando Cordeiro Filho é o protagonista, piloto que venceu as duas corridas do Estoril com o seu Fórmula Novis PN C1, ao passo que na classe VJ será Paulo Vieira, num Van Diemen Vauxhall JR 16V, que surge em plano de destaque. Já a classe KT recebe dois nomes que alinham pela primeira vez esta época no troféu, Fernando Gaspar, num Quest MT86, e Diogo Matos, num Van Diemen RF85, que irão discutir a vitória ao cronómetro num fim de semana pleno de emoção.

Igualmente aguardada com grande expectativa é a luta pela vitória na ZT, a classe mais concorrida da ronda de Portimão. Em pista, Rui Silva, em Mygale SJ04, e António Rodrigues e Pedro Rodrigues, num Swift ST97, que saborearam o champanhe no Estoril, surgem com o primeiro lugar do pódio novamente como horizonte. Um desígnio que terá como principais opositores na discussão do triunfo o Vector MG01, de Vítor Sampaio e Vasco Sampaio, o Mygale SJ00, de Fernando Mayer Gaspar e Duarte Pires, que assinam também o seu regresso no troféu, e o Mygale SJ00, de Filipe Graça, piloto que havia sido ausência de última hora no Estoril e que surge ao cronómetro em Portimão.

Estão assim reunidos todos os ingredientes para uma emotiva segunda ronda do calendário das Single Seater Series 2022, num fim de semana que junta em pista um leque de monolugares revestidos de história e nostalgia num palco de excelência do automobilismo mundial.

Uma jornada que o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, sublinha como de grande importância: “Esta é uma prova só possível de realizar graças ao esforço e compromisso de todos os pilotos e equipas presentes. Uma jornada muito importante que permite, para já, a continuidade da temporada de 2022 das Single Seater Series. Acima de tudo, esperamos assistir a grandes corridas e que todos se divirtam. Por outro lado, é muito importante que o compromisso assumido por todos para este fim de semana se mantenha nas provas seguintes, pois disso depende a realização integral da temporada. Por isso, muito obrigado a todos os que tornaram esta jornada possível.”

Sábado, 23 de julho

10h00 >> Treinos Livres (20 minutos)

12h10 >> Treinos Cronometrados (20 minutos)

14h35 >> Corrida 1 (15 minutos)

Domingo, 24 de julho

15h20 >> Corrida 2 (15 minutos)