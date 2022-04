Single Seater Series: Fernando Cordeiro Filho venceu corrida 1 | AutoSport

Fernando Cordeiro Filho (Fórmula Novis) venceu a primeira corrida da Single Seater Series do Estoril Racing Kickoff, depois de bater António Correia (Funspeed) por 18.050s. O piloto do Funspeed foi para a frente da corrida após a partida, mas Cordeiro Filho passou-o na terceira volta na reta da meta e a partir daí foi-se afastando aos poucos, vencendo com boa distância para o segundo.

Às 14h25 realiza-se a segunda corrida com duração de minutos.