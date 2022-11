Single Seater Series: Fernando Cordeiro Filho em dose dupla | AutoSport

Os SSS, competição organizada pela Motor Sponsor, esteve presente no Estoril Racing Tribute | Armando Pinto, com mais duas corridas em que Fernando Cordeiro Filho se destacou. O piloto do Novis Pnc1 foi o vencedor à geral e na categoria FL das duas corridas. Também Artur Monteiro (Renault Formula) levou dois triunfos para casa na classe FR. André Pardal (Mygale SJ00) não facilitou e venceu as duas corridas na categoria ZT. António Correia (Funspeed FS2019) na F+, Vasco Sampaio (Ray GR98) nos KT, António Rodrigues (PRS RH02) em KT 70 e Diogo Matos (Van Diemen RF85) em KT80 foram os únicos participantes nas suas classes.

Nas contas finais dos títulos, Fernando Cordeiro Filho foi campeão nos FL, Miguel Abreu (Al Capone) venceu o título nos FR, tal como António Correia nos F+, Vasco Sampaio nos KT, Diogo Matos nos KT80, António Rodrigues nos KT70, Paulo Vieira nos VJ e Rui Silva nos ZT. Parabéns a todos os participantes e vencedores.