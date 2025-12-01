Single Seater Series fecha época em festa no Estoril

A Single Seater Series encerrou a temporada de 2025 em clima de festa no Estoril Endurance Festival, no Autódromo do Estoril, com recorde de inscritos e muita animação dentro e fora de pista. O formato ligeiramente diferente do evento trouxe corridas movimentadas, decisões em várias classes e um olhar já virado para 2026.

Gaspar em destaque, luta intensa nas primeiras voltas

Na primeira corrida, Fernando Gaspar converteu a pole position em vitória, mas não sem surpresa inicial. Autor do melhor tempo em qualificação com o seu Tatuus FR2000 (ex-Fórmula Renault 2.0), viu Fernando Laranjo assumir a liderança nos instantes iniciais ao volante do Mygale PNC2001 (ex-Fórmula Novis by Ford). Atrás, os arranques menos felizes de Christopher Kirby-Higgs e Rui Silva, ambos na segunda linha, compactaram o pelotão à entrada da primeira curva e geraram alguma confusão.

Dessa mistura emergiu Duarte Pires, que partira da última fila e rapidamente subiu aos lugares da frente com o seu Tatuus FR2000. Contudo, num fim de semana ingrato para dois dos protagonistas do campeonato, João Silva nem chegou a alinhar, devido a um infortúnio na qualificação, enquanto Pires – já com o título assegurado na categoria e na Divisão A (monolugares com asas) – acabaria forçado ao abandono por quebra de motor.

Pódio Sólido e força nas classes

Reposto o comando, Fernando Gaspar impôs o seu ritmo e não mais largou a frente, vencendo com autoridade. Laranjo confirmou o segundo lugar e deu sinais claros de que poderá ser candidato a triunfos no futuro. Rui Silva geriu bem a prova e recuperou até à terceira posição, ao passo que Kirby-Higgs, ainda em fase de adaptação ao Tatuus FR2000, rubricou uma boa recuperação até ao quarto posto.

Carlos Tavares foi quinto na geral e garantiu a vitória na classe CW, com uma exibição consistente. Na Divisão F, reservada aos monolugares sem asas, Francisco Olho-Azul – virtual vencedor da divisão – voltou a impor-se, embora desta vez com oposição mais cerrada de Tiago Neves, Vítor Sampaio e Carlos Gaspar, que terminaram muito próximos.

AdF, no regresso à competição, somou quilómetros sem problemas no seu Tatuus FR2000, enquanto Tomás Velez Grilo triunfou entre os concorrentes da classe KT ao volante do Merlyn MK17. Já os estreantes António Camilo e Afonso Inácio não tiveram sorte, sendo obrigados a desistir por problemas mecânicos. Nuno Caetano foi igualmente infeliz, não chegando a alinhar na primeira corrida.

Segunda corrida confirma valores e fecha contas

No segundo confronto do dia, Fernando Gaspar voltou a não dar hipóteses, dominando a última corrida da época. Entre os carros da Divisão A, a prova foi menos movimentada: Gaspar e Laranjo destacaram-se cedo do restante pelotão, vencendo nas classes PT4R e HTG, respetivamente, e cruzando a meta por esta ordem.

Rui Silva manteve a toada forte e somou novo terceiro lugar, resultado que lhe garantiu o segundo posto final na classe PT4R. Kirby-Higgs assinou outra prova regular até ao quarto lugar, subindo ao pódio da PT4R, novamente seguido por Carlos Tavares, vencedor da classe CW.

Na Divisão F, Francisco Olho-Azul voltou a dominar com o seu Jamun M97, deixando o foco da corrida na luta entre Tiago Neves e o jovem Afonso Inácio. Este garantiu o segundo lugar do pódio, enquanto o terceiro posto serviu perfeitamente os objetivos de Neves, que assim fechou a época na segunda posição da divisão.

Nuno Caetano conseguiu finalmente colocar o seu Tatuus FR2000 em pista na segunda corrida e, apesar de o carro ainda não estar em pleno, alcançou um meritório sétimo lugar absoluto após partir das boxes. Carlos Gaspar foi um tranquilo quarto na Divisão F, beneficiando também do abandono precoce de Vítor Sampaio, devido a problemas no seletor da caixa de velocidades. Seguiram-se AdF e o vencedor da classe KT, António Camilo, com Velez Grilo ainda classificado apesar de um toque na penúltima volta.

2026 já começou no Estoril

O entusiasmo crescente em redor da única competição de monolugares em Portugal foi tal que a época de 2026 começou, simbolicamente, logo na segunda-feira seguinte, com várias equipas e pilotos a aproveitarem para testar no Autódromo do Estoril. A Single Seater Series anunciará em breve o calendário da nova temporada, bem como as linhas mestras desportivas para o próximo ano, prometendo dar continuidade ao crescimento e ao espetáculo dos monolugares em solo nacional.