Single Seater Series: Estoril Summer Party é no fim de semana

A segunda prova da temporada de 2025 da Single Seater Series decorre este fim de semana, integrada no programa do Estoril Summer Party, no Autódromo do Estoril, e esperam-se duas corridas animadas com os monolugares que, no seu tempo, foram vitais para vários pilotos de renome no seu percurso rumo à Fórmula 1.

No Algarve Iberian Racing Festival, prova de abertura da temporada, disputada no passado mês de maio no Autódromo Internacional do Algarve, com condições de pista bastante difíceis, Duarte Pires, ao volante de um Tatuus FR 2000, venceu ambas as corridas entre os monolugares com asas. Já na categoria dos monolugares sem asas, Francisco Olho Azul (Jamun M97) e Manuel Almeida (Mygale SJ01) repartiram as vitórias.

Muita competitividade

Para a segunda prova do ano, a classe ZT, destinada a monolugares ex-Fórmula Ford com motor Zetec, promete um confronto renhido, com nomes como Francisco Olho Azul a assumir o favoritismo.

Terá pela frente o Vector MG01 de Vitor Sampaio, o piloto com mais presenças na competição e 2º classificado em 2024, bem como dois estreantes na competição: Carlos Gaspar, que pilotará um Van Diemen RF04 da House Racing, e Tiago Neves, que alinhará com um Mygale SJ99.

Quanto aos monolugares com asas, destaca-se a presença do britânico Christopher Kirby-Higgs, ao volante do Funspeed FS 2019, o monolugar desenvolvido pela Funspeed Racing Engineering em Portugal.

João Sequeira e Fernando Laranjo são os representantes da classe HTG. Ao volante de chassis Van Diemen RF97Z (ex-Fórmula Continental) e Mygale PNC2001 (ex-Fórmula Novos by Ford), respetivamente, protagonizarão uma luta direta na sua classe, mas poderão também intrometer-se nas batalhas estratégicas que ocorram à sua volta.

Os mais rápidos do pelotão

A grelha de partida fica completa com os quatro Tatuus FR 2000 (ex-Fórmula Renault), da classe PT4R, que são habitualmente os carros mais rápidos deste pelotão. Os resultados anteriores colocam Duarte Pires no topo da lista de favoritos, num fim de semana em que a G-Tech colocará em pista mais dois destes chassis italianos, para Rui Silva e André Pardal. João Silva, da House Racing, certamente quererá evitar um pódio exclusivamente composto por carros da equipa de Fernando Gaspar.

A qualificação da Single Seater Series está agendada para o final da tarde de sábado, sendo que as duas corridas de 15 minutos terão lugar no domingo, às 10:55 e às 16:00, com transmissão em direto no YouTube da Race Ready.

Para os que planeiam deslocar-se ao Autódromo do Estoril para assistir a um programa recheado de corridas, o acesso à Bancada B será gratuito, permitindo a todos assistir ao evento sem qualquer custo. Para aceder ao paddock, onde é possível conhecer os pilotos e participar em várias atividades, o passe geral (válido para sábado e domingo) terá um custo simbólico de 15 euros. Para quem desejar visitar apenas num dos dias, o valor será de 10 euros.

Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente no site BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão da FNAC ou Worten, até ao dia 11 de julho. Nos dias do evento (12 e 13 de julho), os bilhetes para o paddock estarão disponíveis