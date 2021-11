Single Seater Series encerram época com ‘corrida de campeões’ no Circuito do Estoril | AutoSport

As Single Seater Series, competição organizada pela Motor Sponsor e único troféu de monolugares em Portugal, estão de regresso à ação já no próximo sábado, 27 de novembro, para o derradeiro desafio da época que tem como palco o icónico Circuito do Estoril. Uma jornada que se reveste de contornos de emoção e imprevisibilidade ímpares onde serão conhecidos os novos campeões em cada classe.

À entrada para a última ronda do ano, a muito disputada classe ZT, na qual alinham carros com motor Ford Zetec, é liderada por João Silva, aos comandos de um Van Diemen RF04. Com apenas 5,5 pontos de diferença, Vítor Sampaio está no segundo posto, piloto que no Estoril irá dividir o Vector MG01 com o atual líder da classe KT, o seu filho Vasco Sampaio. Também na discussão dos lugares cimeiros estará Rui Silva, que coloca o seu Mygale SJ04 no quarto lugar da ZT. Duarte Pires e Fernando Mayer Gaspar, atuais quintos classificados, voltam a partilhar o volante do Mygale SJ00 para as lutas ao cronómetro, numa prova onde Filipe Graça, sétimo da ZT, também terá uma palavra a dizer com o seu Mygale SJ00.

Na classe dedicada em exclusivo a monolugares construídos em Portugal, a PT, os holofotes centram-se em António Correia, líder da tabela classificativa com o seu Funspeed FS 2019. Já na KT 80, reservada a monolugares com motor Kent construídos entre 1980 e 1992, Fernando Gaspar, segundo classificado, apresenta-se em dupla inédita esta temporada, partilhando o volante do Quest MT86 com a esposa, Madalena Mayer Gaspar.

Os monolugares com asas, que fizeram esta época a estreia nas Single Seater Series, têm em Miguel Abreu, segundo classificado na classe FR, o seu representante no Estoril, piloto que atua ao volante de um Fórmula Renault sob o pseudónimo de Al Capone.

A derradeira prova da época destaca-se também pela estreia ao cronómetro esta temporada da classe Fórmula Livre, através da participação de Miguel Matos, que se apresenta no último evento do ano com um Griip G1.

Para o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, a prova do Estoril marca um fecho de época premiado pela resiliência e empenho de todos os intervenientes: “Este foi um ano extremamente exigente para todos, mas graças a um compromisso coletivo chegamos até aqui. Pela frente espera-nos uma jornada de muita ação e emoção em pista, com as Single Seater Series a galardoarem os novos campeões já no próximo sábado. O nosso desejo é fechar a época com um grande evento, onde todos se divirtam e o fair play, que é uma marca das nossas competições, esteja mais uma vez presente. A todos, desejamos uma excelente prova.”

Horário

Sábado, 27 de novembro

09:35 – 09:55 | Treinos Livres

11:45 – 12:05 | Treinos Cronometrados

14:25 – 14:40 | Corrida 1 (Partida Parada)

14:45 | Pódio

16:35 – 16:50 | Corrida 2 (Partida Parada)

16:55 | Pódio