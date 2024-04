Single Seater Series: Duplo triunfo de André Vieira na abertura da temporada 

André Vieira destacou-se no primeiro fim de semana competitivo da Single Seater Series, alcançando um duplo triunfo no Autódromo Internacional do Algarve, enquanto Duarte Pires venceu entre os fórmulas sem asas.

A temporada de 2024 da Single Seater Series arrancou com duas vitórias do jovem André Vieira este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, depois de ter alcançado a pole position no sábado. Entre os fórmulas em asas, Duarte Pires foi o vencedor de ambas as corridas no traçado de Portimão.

João Silva tomou a dianteira da primeira corrida da temporada no momento do arranque, surpreendendo o polesitter André Vieira, e isolou-se na frente do pelotão. Obtendo a melhor volta da corrida, o Fórmula Renault 2000 assistido pela equipa House Racing construiu uma vantagem superior a dois segundos face ao Tatuus F4-T014 do jovem amarense, apesar deste último continuar a imprimir um ritmo forte para não deixar escapar o seu adversário. Contudo, na última volta da corrida, assistiu-se a um “golpe de teatro”.

Uma quebra de performance nas duas derradeiras voltas no monolugar de João Silva foi o mote para André Vieira aproveitar da melhor forma. O piloto de 16 anos ultrapassou o seu oponente na última volta, cortando a linha de chegada na primeira posição, o que lhe valeu também o triunfo da classe PT4. João Silva viu a bandeira quadriculada no segundo lugar, vencendo a classe FR2.0, classe esta que deverá receber um incremento de participantes nas próximas provas.

Rui Silva foi o terceiro a ver a bandeira de xadrez, vencendo a classe HTG. O piloto do Mygale PNC2000, um monolugar que há duas décadas fez furor em Portugal na Fórmula Novis by Ford, ainda teve Duarte Pires nos seus retrovisores, mas rapidamente consolidou a sua posição.

Duarte Pires confirmou o andamento da qualificação e venceu entre os monolugares sem asas e na classe ZT. O piloto do Mygale SJ00 nunca foi importunado pelos seus adversários directos e construiu uma vantagem significativa ao longo da corrida de quinze minutos, enquanto que atrás de si se travava uma batalha animada pelo segundo posto.

Pelos resultados da qualificação de sábado era previsível um duelo a três pela segunda posição na classe ZT nas corridas. Contudo, o Mygale SJ99 do britânico Christopher Kirby-Higgs cedo ficou pelo caminho, remetendo esta luta a dois. Vitor Sampaio e Francisco Olho-Azul foram os protagonistas de um duelo animado, com o “stunt driver” de profissão a levar a melhor no seu Jamun M97. O Vector MG01 de Vitor Sampaio, o piloto com mais participações em provas da única competição de monolugares de Portugal, cortou a linha de meta apenas quatro décimas atrás do seu adversário.

Para a segunda corrida do dia, as posições da primeira linha da grelha de partida inverteram-se, com João Silva a alinhar na primeira posição, com André Vieira ao seu lado. O piloto do Tatuus FR2000 manteve a primeira posição no arranque, sempre seguido de perto pelo seu adversário, que à quarta volta aproveita uma pequena oportunidade para “roubar” a liderança na corrida. Uma vez na frente, André Vieira rumou ao seu segundo triunfo consecutivo.

“Julgo que o Fórmula Renault 2000 é um pouco mais avançado que o meu carro e é mais rápido em curva e em velocidade de ponta”, explicou André Vieira, o vencedor da classe PT4, já depois da corrida. “Contudo, como o Fórmula 4 é incrível em curva e também anda bem em reta, deu para competir com o João. Acho que nas primeiras quatro curvas o João era mais rápido que eu, mas nas curvas seguintes eu seria cerca de uma décima de segundo mais rápido que ele em cada curva e foi isso que me permitiu alcançá-lo.”

No final da corrida, João Silva não se sentia derrotado, bem pelo contrário, mostrava-se bastante satisfeito com a sua estreia de Fórmula Renault 2000. “Nesta corrida tive dois erros já por cansaço, até porque não estou habituado ao carro. Mas o segundo lugar não foi por demérito meu, mas por muito mérito do vencedor. Comparando com o Fórmula Ford Zetec, o ‘grip’ que temos com este carro, com os slicks e a aerodinâmica, é muito mais extremo, por isso estou muito feliz por passar para este monolugar”, afirmou João Silva, o duplo vencedor da classe FR2.0 este fim de semana.

Na pista de Portimão, Rui Silva foi novamente o terceiro classificado, vencendo a classe HTG, ele que teve um início de corrida difícil, perdendo uma posição para Duarte Pires, posição essa que só recuperou ao fim de três voltas ao traçado de Portimão. Duarte Pires cruzou a linha de meta no quarto lugar, mas confortavelmente à frente na classe ZT. Ambos os pilotos esperam já contar com os seus Fórmula Renault 2000 para as próximas provas da única competição de monolugares em Portugal.

Vitor Sampaio e Francisco Olho-Azul reeditaram o duelo da primeira corrida pelo segundo lugar da classe ZT, com trocas de posições entre ambos ao longo da corrida, com Francisco Olho-Azul a superiorizar-se uma vez mais, mas só na derradeira volta ao circuito algarvio.

A próxima jornada dupla da Single Seater Series decorre no programa do Estoril Summer Party, no fim de semana de 13 e 14 de julho, no Autódromo do Estoril.

Resultados completos, AQUI (corrida 1) e AQUI (corrida 2)