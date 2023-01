Single Seater Series: Duplo formato em estreia | AutoSport

Em 2023, as Single Seater Series, competição promovida pela Motor Sponsor e único troféu de monolugares em Portugal, estão de volta para uma época revestida de novidades.



A competição, que reúne em pista verdadeiros exemplares da história do automobilismo mundial, mantém as classes – Fórmula Livre, Fórmula Renault, Fórmula Mais, ZT, KT, KT 80 e VJ – e apresenta pela primeira vez dois formatos, numa temporada que se divide entre corridas e, em estreia, sessões de time attack.



A época tem início precisamente com as 2 jornadas de time attack, dias 26 de março e 3 de junho, ambas no Circuito do Estoril. Uma novidade absoluta que proporciona aos participantes 6 sessões de 30 minutos por evento, num total de 3H de tempo de pista. Um formato que dá total liberdade a pilotos e equipas na gestão das sessões em pista, uma vez que cada monolugar pode ser pilotado por até um máximo de 6 pilotos por edição (1 por sessão). Nas sessões de time attack são contabilizados os registos de tempo de cada sessão, sendo a vitória por evento atribuída ao autor da melhor marca em cada classe.



Com a entrada na segunda metade do calendário, os pilotos têm pela frente 2 exigentes jornadas ao cronómetro, que reservam 1 sessão de treinos livres e 1 sessão de treinos cronometrados, que passam a contemplar 15 minutos cada, seguindo-se 2 corridas com igual duração. A primeira tem como palco o Circuito do Estoril, dias 2 e 3 de setembro, e a segunda o Autódromo Internacional do Algarve, de 8 a 10 de dezembro.



Neste contexto, e mantendo os custos de inscrição, pilotos e equipas passam a usufruir praticamente do dobro de tempo de pista por temporada, com a época completa a garantir um total de 8H em circuito no conjunto das corridas e sessões de time attack, ao mesmo tempo que todos os participantes têm agora a oportunidade de lutar pelo triunfo em dois formatos diferentes numa mesma temporada.



Ricardo Leitão, gestor operacional e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, sublinha as novidades apresentadas: “2023 é um ano de mudança nas Single Seater Series, com um rol de novidades que visam tornar a competição ainda mais apelativa para os participantes. O grande destaque é a criação das sessões de time attack, que abrem a possibilidade de um maior número de pilotos poderem estar em pista, como também de testarem diferentes monolugares por evento. Em paralelo, é um formato que permite às equipas terem maior liberdade por fim de semana e proporcionarem a novos rostos um contacto com a modalidade”, frisou, acrescentando: “Por outro lado, os formatos apresentados permitiram-nos praticamente duplicar o tempo de pista garantido aos participantes sem alteração dos custos, o que entendemos ser um grande contributo para todos os envolvidos na modalidade.”



*Calendário 2023 Single Seater Series



Time Attack

26 de março >> 6 sessões X 30M

3 de junho >> 6 sessões X 30M



Corridas

2 e 3 de setembro >> 4 sessões X 15M

8 a 10 de dezembro >> 4 sessões X 15M