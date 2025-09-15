Single Seater Series: Duas boas corridas em Valência

A Single Seater Series escreveu este fim de semana um novo capítulo da sua história ao disputar, pela primeira vez, uma jornada no prestigiado Circuito Ricardo Tormo, em Espanha, integrado no Valencia Iberian Racing Festival. Milhares de adeptos marcaram presença nas bancadas e no paddock para acompanhar as corridas.

Esta foi a única prova internacional da temporada 2025 da única competição de monolugares existente em Portugal, reforçando a aposta da organização em projetar a competição além-fronteiras, sem perder o ADN que a distingue: diversidade técnica e proximidade entre pilotos, equipas e público, com chassis históricos e contemporâneos a disputar décimos de segundo.

Na primeira corrida do fim de semana, disputada na tarde de sábado, os Tatuus FR 2000 protagonizaram desde o início uma batalha intensa pelo topo da classificação. Fernando Mayer Gaspar, Duarte Pires e André Pardal mantiveram-se muito próximos, impondo um ritmo elevado. Duarte Pires chegou a liderar, mas Fernando Mayer Gaspar recuperou rapidamente. Já na fase final, um pião de Duarte Pires na Curva 1 relegou-o para terceiro, permitindo a vitória do seu colega de equipa, seguido de André Pardal.

Na luta pela quarta posição, Carlos Tavares (Chevron B47) mostrou toda a competitividade do seu Fórmula 3 histórico, superando Francisco Olho-Azul (Jamun M97), apesar de problemas no motor. Contudo, Francisco Olho-Azul, que, como grande parte do pelotão, estava a descobrir uma pista nova, não tinha com que se queixar, visto que venceu entre os monolugares sem asas. Christopher Kirby-Higgs (Funspeed FS 2019) poderia também ter uma palavra a dizer nesta luta, mas não conseguiu terminar.

Esta corrida marcou ainda o regresso à grelha de partida dos Fórmula Ford com motor Kent, pelas mãos do estreante Dalmo de Vasconcelos (Van Diemen RF84 Kent) e do regressado Alberto Velez-Grilo (Merlyn Mk17 Kent).

A segunda prova, no domingo, começou com uma disputa intensa entre os Tatuus FR 2000. André Pardal largou da pole-position, aguentou a pressão dos adversários e liderou a primeira volta. Fernando Mayer Gaspar, partindo do terceiro lugar da grelha, conseguiu ultrapassá-lo e colocar-se à frente, seguido de perto por Duarte Pires chegou a assumir a liderança. Como é habitual na Single Seater Series, os três primeiros rodaram sempre muito próximos, mantendo na maior parte do tempo a ordem entre si, com ritmo elevado e pressão constante.

No final, Duarte Pires conquistou a vitória entre os monolugares com asas, beneficiando da penalização de Fernando Mayer Gaspar por falsa partida, enquanto André Pardal ascendeu ao segundo lugar. Nos lugares seguintes, Carlos Tavares (Chevron B47), Francisco Olho-Azul (Jamun M97), que venceu pela segunda vez consecutiva entre os fórmulas sem asas, e Christopher Kirby-Higgs (Funspeed FS 2019) rodaram igualmente muito próximos, terminando pela mesma ordem. Na categoria Kent, nem Dalmo de Vasconcelos (Van Diemen RF84 Kent) nem Tomás Velez-Grilo (Merlyn Mk17 Kent) conseguiram concluir a corrida, vítimas, respetivamente, de problemas mecânicos e de um pião.

A competição regressa a Portugal no Autódromo Internacional do Algarve, integrando o Algarve Classic Festival, nos dias 25 e 26 de outubro. A Single Seater Series promete mais duas corridas emocionantes e duelos intensos, com pilotos e equipas a lutar por cada décimo na reta final da temporada.