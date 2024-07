Single Seater Series: Duarte Pires em dose dupla

A segunda prova da temporada de 2024 da Single Seater Series disputou-se no passado fim de semana no programa Estoril Summer Party, com Duarte Pires a estrear o seu Formula Renault 2.0 com duas vitórias, apesar da réplica dada por André Vieira no Autódromo do Estoril.

Depois de André Vieira, o vencedor das primeiras duas provas do ano realizadas em Portimão, ter conquistado a pole-position com uma margem inferior a três décimas sobre Duarte Pires, esperava-se que estes dois pilotos trouxessem o seu duelo da qualificação para a primeira corrida do dia. Contudo, o experiente piloto do Fórmula Renault 2.0, construído pela Tatuus e preparado pela G-Tech, arrancou melhor e rapidamente ultrapassou o piloto do F4, ganhando logo nas primeiras voltas uma margem confortável que foi crescendo ao longo da corrida de 15 minutos.

O segundo confronto destes dois pilotos, na parte da tarde, foi muito mais animado. O jovem piloto de Amares estava disposto a voltar a celebrar uma vitória e manteve-se sempre na cauda do seu adversário, para o suplantar no final da reta da meta na quarta volta. Contudo, Duarte Pires não levantou o pé, continuou a pressionar o seu oponente, para na travagem para a primeira curva na última volta ultrapassar André Vieira. O piloto do monolugar assistido pela FunSpeed Engineering ainda tentou recuperar novamente a primeiras posições, mas Duarte Pires defendeu-se com firmeza para se sagrar o vencedor.

Ainda a adaptar-se ao seu Fórmula Renault 2.0, João Silva foi o terceiro classificado da geral em ambas as corridas, ao passo que Rui Silva, que voltou a tripular o Fórmula Novis da G-Tech, enquanto aguarda que o seu Fórmula Renault 2.0 esteja operacional, foi o quarto e vencedor da categoria Heritage.

Entre os monolugares sem asas, a Fernando Mayer Gaspar e André Pardal, que dividiram a condução do mesmo Mygale SJ00, triunfaram na classe ZT nas Corridas 1 e 2 respetivamente, enquanto o regressado Diogo Matos, aos comandos de um Van Diemen RF85 foi o quarto, vencendo a dobrar nos KT. O piloto da DBE Vehicle Dynamics teve uma luta interessante com Francisco Olho Azul na primeira corrida, mas o Jamun M97 acabou por desistir nos primeiros momentos da segunda corrida com problemas técnicos.

Pai e filho Vitor (Vector MG01) e Vasco Sampaio (Ray GR98) voltaram a subir ao pódio nas suas respetivas classes, algo que Miguel Pereira e Manuel Melo, num Van Diemen RF88, não conseguiram após abandonarem prematuramente na primeira corrida. Já Aslam Jamal, que esteve um duelo interessante com Vasco Sampaio, voltou a trazer para as pistas o Funspeed F01, um fórmula “made in Portugal”, que terminou classificado em ambas as corridas.

Aproveitando o bom ambiente da Single Seater Series, Carlos Tavares estreou nas competições em Portugal o seu Chevron B27 – Toyota Novamotor, um Fórmula 3 dos finais de 1970s, um monolugar assistido pela RodaClássica que deverá voltar a ser visto nas pistas nacionais ainda este ano.

A Single Seater Series regressa ao Autódromo Internacional do Algarve no fim de semana de 26 e 27 de outubro, esperando-se a chegada de novos carros e mais alguns regressos à competição promovida pela Race Ready.