Single Seater Series: Derradeira prova reuniu a maior grelha do ano | AutoSport

Os títulos das Single Seater Series, competição promovida pela Motor Sponsor e único troféu de fórmulas em Portugal, ficaram decididos na derradeira jornada da temporada realizada no Autódromo Internacional do Algarve, com 18 fórmulas em pista entregues a 22 pilotos, formando desta forma a maior grelha do ano. Miguel Matos (FL), António Correia (F+), Diogo Matos (KT80), João Paulo (F4), Rui Silva (ZT), Al Capone (FR) e Vasco Sampaio (KT) venceram as classes.

Num evento em que toda a ação foi concentrada num único dia, os treinos cronometrados foram o primeiro momento oficial em pista, com Miguel Matos a assinar o melhor tempo da Fórmula Livre com o seu Griip G1, num feito igualado na Fórmula 4 por André Vieira, num Tatuus T014. Já na ZT, a melhor marca coube ao Mygale SJ00 de Duarte Pires, com Diogo Matos a carimbar com o seu Van Diemen RF85 o primeiro tempo na KT80 e António Correia a ser o melhor na Fórmula Mais com o Funspeed D&D F01.

Na Fórmula Livre, Miguel Matos, num Griip G1, foi o grande protagonista da jornada, ao vencer as duas corridas, um resultado que lhe garantiu o título. “Foi um fim de semana espetacular para nós, o carro esteve muito bem e a equipa fez um ótimo trabalho.” No segundo posto ficou o Mygale PNC1, na primeira corrida com Fernando Mayer Gaspar em pista, na segunda pilotado por André Pardal.

Na Fórmula 4 a imprevisibilidade na corrida 1 foi palavra de ordem, com João Paulo a vencer, ao volante do seu Sienatec T014, após superar André Vieira, segundo classificado, que cedeu a liderança após um pião com o seu Tatuus T014 na última volta. No terceiro posto ficou Eduardo Machado, também num Sienatec T014. Um pódio replicado na segunda corrida, que permitiu a João Paulo sagrar-se vencedor da Fórmula 4. “Foram duas boas corridas, em que me senti evoluir de uma para a outra. No final, consegui ficar em primeiro da classe, por isso estou satisfeito.”

A competitiva classe ZT centrou igualmente as atenções do fim de semana. Em pista, foi Duarte Pires, num Mygale SJ00, a sobressair, ao assinar o triunfo em ambas as corridas. “Foram duas corridas sem incidências, de certa forma solitárias, mas correu tudo bem.” João Silva saldou a sua participação ao volante do Van Diemen RF04 com dois segundos lugares, seguido em ambas pelo Mygale SJ04 de Rui Silva, que terminou no terceiro posto, vencendo o título na classe. “Consegui renovar o título de vencedor da ZT no algarve. As coisas não começaram bem, mas acabaram da melhor forma.”

Na KT80 Diogo Matos levou o seu Van Diemen RF85 à vitória nas duas corridas do fim de semana e também ao título. “Diverti-me bastante, esta pista é fantástica para andar de fórmula e vencer aqui é sempre especial.” Na segunda posição ficou o Van Diemen RF88, pilotado por Manuel Melo na primeira e na segunda por Miguel Pereira.

A classe Fórmula Mais teve em António Correia o vencedor das duas corridas e do respetivo título, com o seu Funspeed D&D F01. “Tivemos algumas questões técnicas neste fim de semana, mas consegui vencer e estou bastante satisfeito por isso.” Uma prestação igualada por Al Capone na Fórmula Renault, que venceu ambas as corridas e o título na classe com o seu Formula Renault 2.0. “Consegui confirmar o título, que era o objetivo, e apesar de não ter sido o fim de semana em que estive mais adaptado ao carro, isso era o mais importante.” Apesar de ter competido no algarve na ZT, a pontuação de Vasco Sampaio na KT permitiu-lhe assinar o título na respetiva classe.

Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, frisou: “A época das Single Seater Series termina com a melhor grelha do ano, com 18 fórmulas e 22 pilotos, o que é um reflexo de todo o trabalho que temos desenvolvido. Foi um fim de semana em que estiveram em pista modelos de eras diferentes, entre 1979 e 2019. Uma diversidade de fórmulas que brindou uma jornada muito aguardada, em que estavam em discussão os títulos em cada classe. Parabéns aos vencedores e obrigado a todos.”