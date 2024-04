Single Seater Series começa em 2024 no Autódromo Internacional do Algarve

O arranque de temporada daquela que é a única competição de fórmulas em Portugal, as Single Seater Series, está marcado para o Autódromo Internacional do Algarve, nos próximos dias 6 e 7 de abril, com muitas novidades em termos de máquinas presentes

O ano de 2024 começa com uma variada grelha de partida que combina um grupo de Gentlemen Drivers e jovens lobos que vão ao Algarve desfrutar das fantásticas prestações dos seus monolugares em Portugal, naquela que é a competição que conta com os carros mais rápidos de qualquer competição nacional e um recorde de volta de 1 minuto 46 segundos e 5 décimos para completar os 4 quilómetros e 800 metros do circuito situado mais a sul do país.

A lista de inscritos demonstra claramente as duas lutas que se irão assistir no traçado de Portimão. De um lado, os fórmulas sem asas, esperando-se uma forte lute entre os cinco Fórmula Ford Zetec, conduzidos por Fernando Mayer Gaspar, Christopher Kirby-Higgs, Francisco Olho-Azul, Duarte Pires e Vitor Sampaio. Por outro lado, estarão presentes dois Fórmula Vauxhall, carros muito parecidos com os Fórmula Ford Zetec, mas que no seu tempo competiram com motor Vauxhall. Ao volante estarão Paulo Vieira e Eduardo Bianchi de Aguiar.

Já nos fórmula com asas, estarão presentes três monolugares. Rui Silva estreia-se ao volante de um chassis Mygale ex-Fórmula Novis, enquanto o seu novo Fórmula Renault não está pronto. Já João Silva irá pela primeira vez participar ao volante do seu Fórmula Renault, ao passo que o jovem André Vieira continuará ao volante do seu Tatuus F4-T014 com vista a conquistar vitórias, desta vez com maior oposição.

Para o organizador da Single Seater Series, Diogo Ferrão: “A Single Seater Series regressa à Race Ready com uma grelha abaixo do esperado, mas sabemos que demora pelo menos de um ano a recuperar uma competição para níveis aceitáveis. Melhor prova disto são que dos cinco Fórmula Renault que já chegaram a Portugal, apenas um vai estar presente, pois os restantes carros estão a ser recuperados.”

O calendário de 2024 da Single Seater Series irá contemplar quatro eventos e oito corridas nos dois circuitos permanentes nacionais. Após o Algarve, as Single Seater Series juntam-se ao programa do Iberian Supercars / Campeonato de Portugal Velocidade, a 13 e 14 de Julho, no Estoril Summer Party, voltando a Portimão, com o Algarve Classic Festival, em Outubro, para terminar no Estoril, no dia 1 de Dezembro.

O evento do próximo fim de semana irá contemplar, um treino livre, uma sessão de qualificação, com a duração de 25 minutos, e duas corridas, ambas com 15 minutos de extensão. Ambas as corridas terão cobertura de “Live Streaming”.

Foto: Bruno Ribeiro