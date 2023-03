Single Seater Series: Circuito do Estoril recebeu o novo Time Attack | AutoSport

A temporada de 2023 das Single Seater Series, competição organizada pela Motor Sponsor e único troféu de monolugares em Portugal, arrancou ao cronómetro no último domingo, no icónico Circuito do Estoril, com a primeira edição do time attack.

No total, 3H de ação em pista divididas por 6 sessões assinalaram da melhor forma a estreia absoluta do novo formato na competição, que levou pilotos e equipas a explorarem ao máximo as potencialidades dos seus fórmulas, num fim de semana em que a meteorologia favoreceu o espetáculo, com o sol a fazer-se sentir ao longo de todo o evento.

Em pista, a ação foi garantida por uma dezena de pilotos que levaram ao limite os seus monolugares com o objetivo de estabelecerem a melhor marca do dia, numa comitiva que se destacou por vários regressos e o surgimento de novos rostos em estreia absoluta na competição.

Na Fórmula Livre, a melhor marca foi estabelecida pelo atual vencedor em título, Fernando Cordeiro Filho, que ao volante de um Mygale PNC (Fórmula Novis) assinou o tempo de 1m42.334s, alcançando desta feita a vitória na classe no time attack. “Consegui evoluir e melhorar de forma consistente ao longo do dia e assinar o meu melhor tempo com o carro, que estava ótimo, no Circuito do Estoril. Fiz também o melhor tempo da classe, por isso correu tudo bem”, frisou o piloto. O segundo melhor tempo do dia foi alcançado por Fernando Mayer Gaspar, com Fernando Gaspar a fechar o top 3, pilotos que alternaram a condução de um Mygale PNC (Fórmula Novis).

Na Fórmula Mais, o protagonismo foi assumido pelo estreante António Correia, que aos comandos de um Funspeed FS 2019 assinou a marca de 1m53.613s, registo que lhe permitiu vencer a classe. Uma performance que sublinha: “Foi a primeira vez que competi nas Single Seater Series e correu tudo muito bem. Foi um dia que me permitiu, juntamente com a equipa, conhecer melhor o carro e evoluir. No final, tirei 4 segundos ao tempo do meu primeiro dia de testes, o que é muito positivo e faz-me sair deste fim de semana muito satisfeito mesmo.” Na segunda posição, Aslam Jamal, que fez o regresso às Single Seater Series na jornada do Estoril, terminou o dia com o segundo melhor tempo com o seu Funspeed D&D F01.

Já na classe ZT, a vitória ficou nas mãos de André Pardal, que se apresentou ao volante de um Mygale SJ00. O piloto assinou um tempo de 1m50.426s, que lhe permitiu superiorizar-se a toda a concorrência. “Estou satisfeito com a minha prestação no time attack. Na parte da manhã, com a pista mais fresca e o físico naturalmente mais capaz, realizei aquela que viria a ser a minha melhor marca, o que foi um bom começo de dia. Nas demais sessões, apesar de andar próximo do registo alcançado, já não o viria a melhorar. No global, correu tudo bem, a G-Tech fez também um ótimo trabalho com o carro, que esteve sempre muito bom, e o balanço é por isso positivo”, destacou André Pardal.

Na segunda posição da classe ZT ficou o atual vencedor em título, Rui Silva, em Mygale SJ04, que carimbou a segunda melhor marca. O terceiro e quarto registos foram alcançados por dois estreantes nas Single Seater Series, respetivamente, Francisco Martins, num Jamun M97, e Tiago Clemente, que dividiu o Mygale SJ00 com André Pardal. João Silva, que assinalou regresso à competição na jornada do Estoril, fechou o top 5 ao volante de um Van Diemen RF0.

Uma jornada que inaugurou a temporada de 2023 da competição e assinalou a estreia das sessões de time attack, que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, destaca: “O formato resultou exatamente como esperávamos. Ao proporcionarmos sessões que totalizam 3H de tempo de pista, abrimos a possibilidade de as equipas poderem rodar e testar muito mais e, dessa forma, aproveitarem em pleno um dia em circuito. Ao mesmo tempo, preservamos o fator competição com a luta pela vitória a decidir-se no melhor tempo de cada classe. Por isso, da nossa parte estamos satisfeitos com a aposta neste formato, pois sabemos que constitui um importante contributo para a modalidade. Por outro lado, esperamos que o compromisso assumido por pilotos e equipas seja de facto cumprido por todos e que nas próximas provas existam de facto mais monolugares em pista.”