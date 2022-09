Single Seater Series: Bom espetáculo no Estoril | AutoSport

A nostalgia e carisma das Single Seater Series, competição promovida pela Motor Sponsor e único troféu de monolugares em Portugal, regressaram ao Circuito do Estoril, no último fim de semana, para a terceira jornada do calendário. Uma ronda marcada pela emotividade da emoção ao cronómetro, protagonizada por uma moldura de 12 icónicos fórmulas, que encheram o mítico traçado de páginas de história do automobilismo mundial.



Uma prova que teve como primeiro confronto oficial os treinos cronometrados, no sábado, com Fernando Cordeiro Filho a assinar o melhor registo da Fórmula Livre, e de todo o plantel, com o seu Fórmula Novis PNC1. Já na Fórmula Mais foi António Correia, aos comandos de um Funspeed FS 2019, a superiorizar-se, num feito replicado por Miguel Abreu, conhecido por Al Capone, na Fórmula Renault, com o seu Fórmula Renault 2.0. Uma jornada que recebeu como novidade um Ray GR98, pilotado por Vasco Sampaio, que selou o melhor tempo na classe KT. Já na concorrida classe ZT, que colocou no Circuito do Estoril 5 fórmulas ao cronómetro, foi Fernando Mayer Gaspar, num Mygale SJ00, a rubricar o melhor tempo nos treinos cronometrados.



Um contacto em pista que serviu de aperitivo para a corrida 1, disputada na tarde de sábado. Uma prova em que Fernando Cordeiro Filho esteve novamente em evidência, superando a marca por si alcançada nos treinos cronometrados e cruzando a linha de meta com o seu Fórmula Novis PNC1 na primeira posição, assinando a vitória na Fórmula Livre, seguido de um piloto novidade na classe esta época, Fernando Gaspar, que, também aos comandos de um Fórmula Novis PNC1, foi segundo. Na Fórmula Mais, a vitória na classe foi assegurada pelo Funspeed FS 2019 de António Correia, com o lugar intermédio do pódio a ficar nas mãos de Aslam Jamal, num Funspeed D&D F01.



Já a Fórmula Renault contou com um duelo ‘entre portas’, protagonizado pelos companheiros de equipa Al Capone e ADF, ambos em Fórmula Renault 2.0, com o primeiro a assegurar a vitória na corrida 1. A classe KT teve como protagonista o Ray GR98 de Vasco Sampaio, que rubricou o triunfo na corrida.



Na disputada classe ZT, Duarte Pires manteve a toada do companheiro de equipa, Fernando Mayer Gaspar, nos treinos cronometrados, e impôs o Mygale SJ00 a toda a concorrência. Na segunda posição ficou o Vector MG01 de Vítor Sampaio, com Pedro Rodrigues a fechar o pódio, aos comandos de um Swift ST97. O quarto posto foi alcançado pelo Mygale SJ04 de Rui Silva, com Filipe Graça, num Mygale SJ00, a completar o lote dos cinco mais rápidos.



Para domingo, estava reservada a derradeira corrida do fim de semana, com os pilotos a regressarem ao traçado do Estoril para o decisivo duelo ao cronómetro. Uma corrida 2 em que Fernando Cordeiro Filho foi novamente o piloto mais forte em pista, ao levar o seu Fórmula Novis PNC1 ao primeiro lugar da tabela classificativa e da Fórmula Livre, com Fernando Gaspar, em carro idêntico, a terminar na segunda posição. Na Fórmula Mais, António Correia voltou a imprimir um ritmo que lhe permitiu vencer a classe aos comandos do seu Funspeed FS 2019, seguido do Funspeed D&D F01 de Aslam Jamal.



Já na Fórmula Renault, Al Capone conduziu o seu Fórmula Renault 2.0 à vitória, numa corrida 2 em que o companheiro de equipa, ADF, acabaria por não realizar qualquer volta, devido a problemas mecânicos no seu Fórmula Renault 2.0. Na classe KT, Vasco Sampaio repetiu o triunfo com o seu Ray GR98.



Na classe KT, Fernando Mayer Gaspar, aos comandos do seu Mygale SJ00, conquistou o segundo triunfo do fim de semana para a equipa, com Vítor Sampaio a repetir o segundo posto e Rui Silva, num Mygale SJ04, a ser terceiro. Na quarta posição terminou António Rodrigues, num Swift ST97, com Filipe Graça a fechar o top 5, num Mygale SJ00.



Uma jornada saldada por duas vitórias na Fórmula Livre para Fernando Cordeiro Filho, que permitem ao piloto cimentar o primeiro lugar na tabela classificativa. “Foram duas corridas muito giras, em que arranquei bem e consegui criar uma boa vantagem na frente, que me permitiu gerir o andamento até ao final. Saio daqui muito satisfeito com a performance demonstrada.”



Igualmente com duas vitórias no fim de semana, António Correia reforçou a liderança na Fórmula Mais. “Foi uma prova bastante positiva, com duas boas corridas, em que tive disputas interessantes com vários adversários, o que é sempre um estímulo. Evoluímos e somámos pontos importantes, por isso foi um bom fim de semana.”



Uma prova em que Al Capone subiu em ambas as corridas ao primeiro lugar do pódio na Fórmula Renault: “Uma jornada de evolução, em que bati o meu recorde pessoal no Circuito do Estoril, o que me deixa muito satisfeito. Ao mesmo tempo, somei pontos para o troféu, que era o principal objetivo. Por isso, correu tudo bem.”



Um fim de semana em que Vasco Sampaio carimbou um duplo triunfo na KT. “Duas corridas bastante divertidas, nas quais tive boas lutas em pista com alguns concorrentes, em particular com o Aslam Jamal na corrida 1, uma disputa muito correta e que me deu um gozo particular.”



Vencedor da corrida 1 na ZT, Duarte Pires afirmou: “Foi uma corrida engraçada, apesar da exigência de condução imposta pelo facto de estarmos a utilizar pneus muito usados. Mas divertir-me era o principal e foi o que aconteceu.” Pelo mesmo diapasão alinha o companheiro de equipa, Fernando Mayer Gaspar, que referiu: “Foi uma prova divertida, em que na última parte consegui alcançar o António, chegando a alternar posições. Foi um bom fim de semana.”