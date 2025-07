Single Seater Series: Boas corridas no Autódromo do Estoril

O Autódromo do Estoril foi palco de um fim de semana interessante onde este também a Single Seater Series, competição que trouxe de volta a paixão pelos monolugares históricos.

Com duas corridas repletas de reviravoltas no âmbito do Estoril Summer Party by NAPA, André Pardal e Duarte Pires dividiram as vitórias na categoria com apêndices aerodinâmicos, enquanto Francisco Olho-Azul dominou entre os monolugares sem asas, garantindo triunfos em ambas as provas.

Qualificação: velocidade antecipada

A tarde de sábado marcou o arranque da competição com a sessão de qualificação, que definiu as grelhas de partida para as corridas. Na categoria dos monolugares com asas, os Tatuus FR 2000 da classe PT4R confirmaram o seu favoritismo, demonstrando superioridade. André Pardal registou o tempo mais rápido, com 1:41.920, superando João Silva e Duarte Pires num emocionante duelo a três. Fernando Laranjo, ao volante do seu Mygale PNC2001, assegurou um promissor lugar na segunda linha da grelha.

Entre os monolugares sem apêndices aerodinâmicos, Francisco Olho-Azul impôs-se com autoridade no seu Jamun M97, batendo Vítor Sampaio, que regressou aos comandos do Vector MG01.

1ª corrida: reviravoltas e penalizações

Com um público entusiasmado e condições meteorológicas ideais no domingo, a primeira corrida revelou-se um espetáculo de pura adrenalina. A luta pela liderança foi intensa e envolveu João Silva e Duarte Pires, que souberam aproveitar um erro de André Pardal na travagem para a primeira curva, logo no início da segunda volta. O duelo pela primeira posição manteve-se aceso até à penúltima volta, quando Duarte Pires conseguiu ultrapassar João Silva, num confronto que viria a ter repercussões fora da pista.

Apesar de ter cruzado a linha de meta em terceiro, André Pardal acabou por herdar a vitória na geral e na classe PT4R. Este desfecho deveu-se às penalizações aplicadas a Duarte Pires por exceder os limites de pista e a João Silva por mudanças de trajetória repetidas.

Fernando Laranjo, no seu ex-monolugar da Fórmula Novis by Ford, garantiu o segundo lugar e o triunfo na classe HTG, resistindo à pressão de Rui Silva. O Van Diemen RF97Z de João Sequeira foi forçado a desistir antes da partida, enquanto Christopher Kirby-Higgs celebrou a vitória na classe FUN.

Nos monolugares sem asas, Francisco Olho-Azul manteve a sua impecável performance, vencendo com autoridade e somando mais um triunfo na classe ZT. Foi acompanhado no pódio por Tiago Neves, que fez a sua estreia na competição, e pelo experiente Vítor Sampaio.

2ª corrida: consagração e duelos finais

A muito aguardada segunda corrida da tarde teve a sua grelha de partida definida pelos tempos por volta da prova anterior, com João Silva e André Pardal na primeira linha, seguidos de Duarte Pires e Fernando Laranjo.

Desta vez, Duarte Pires não deu qualquer margem para dúvidas. O piloto da G Tech efetuou uma ultrapassagem decisiva por fora logo na primeira abordagem à Curva 1, rumando a uma vitória incontestável e conquistando o seu terceiro triunfo da época na classe PT4R.

A disputa pelo segundo e terceiro lugares foi palco de momentos de grande intensidade. João Silva levou inicialmente a melhor sobre André Pardal, mas este respondeu com uma manobra eficaz a seis minutos do fim. O piloto da G Tech teve de se defender com mestria até à bandeira de xadrez, face à persistente pressão de João Silva.

Francisco Olho-Azul manteve o seu ritmo avassalador, conduzindo o monolugar preparado pela Wild Motors ao segundo triunfo do fim de semana. Vítor Sampaio garantiu o segundo lugar, e Tiago Neves voltou a subir ao pódio, desta vez no terceiro posto.

Carlos Gaspar, ao volante de um Van Diemen RF04 assistido pela House Racing, teve uma estreia positiva e enriquecedora no mundo das corridas de monolugares, apesar de não ter alcançado o pódio. Christopher Kirby-Higgs, no Funspeed FS 2019, um monolugar “made in Portugal”, voltou a triunfar na classe FUN.

Após uma merecida pausa de verão, a Single Seater Series prepara-se para a sua única prova além-fronteiras e uma estreia absoluta no calendário. O pelotão da única competição portuguesa dedicada exclusivamente a monolugares ruma, pela primeira vez, ao Circuito Ricardo Tormo, em Valência, de 12 a 14 de setembro, integrado no programa da edição inaugural do Valencia Iberian Racing Festival. Este evento promete continuar a elevar o nível do automobilismo histórico ibérico.