Single Seater Series: António Almeida (Zetec) e Rosário Sottomayor (Tuga) vencedores de 2020

A derradeira jornada das Single Seater Series em 2020 definiu os vencedores de todas as categorias. António Almeida, na categoria Zetec, e Rosário Sottomayor, na categoria Tuga, foram os grandes vencedores do derradeiro fim-de-semana de corridas no Autódromo Internacional do Algarve.

Os dois pilotos eram os grandes candidatos à vitória final de uma competição em que essas categorias eram as únicas que ainda não tinham a classificação decidida. Na qualificação, o nome que mais se destacou foi o de Hugo Hernandez. Conseguiu, ao volante do Funspeed FS 2019, estabelecer a melhor marca nos treinos cronometrados e garantir a pole-position.

Os carros da Funspeed estiveram particularmente competitivos nesta sessão de qualificação, com Ricardo Leitão, ao volante do Funspeed DD F01, a ficar em segundo, a menos de três décimas da pole. António Almeida começava, logo aí, a estratégia de ataque à vitória final. Preocupado com o triunfo na categoria, o terceiro melhor tempo bastou para ser o melhor entre os Zetec.

A primeira corrida decorreu em circunstâncias especiais. Um problema no Funspeed FS 2019 de António Correia, fê-lo perder óleo em pista, o que levou à mostragem da bandeira vermelha, depois de algumas voltas com o safety-car a comandar o comboio. Em condições normais, Ricardo Leitão foi o mais competitivo e ficou com a vitória na categoria Tuga. A isso, juntou a melhor volta absoluta. Paulo Vieira foi o segundo a ver a bandeira de xadrez e assegurou o triunfo entre os VJ16, enquanto António Almeida deu um passo importante para vencer a categoria Zetec ao ser o primeiro desta categoria.

No segundo confronto, Leitão, que partiu da pole, voltou a ser o mais forte. As condições da pista eram totalmente diferentes da primeira corrida, por força da chuva. Ainda assim, o piloto do Funspeed DD F01 foi o mais competente e garantiu novo triunfo entre os concorrentes da categoria Tuga. Mas foi Paulo Vieira, melhor VJ16 e segundo a ver a bandeira de xadrez, que na derradeira volta, estabeleceu um tempo canhão e somou o ponto extra. Mais uma vez, António Almeida voltou a ser o melhor dos Zetec.

Para terminar, a terceira corrida do fim-de-semana seria decisiva. Com pontuação a dobrar, determinaria quem venceria as Single Seater Series nas categorias que ainda tinham a classificação em aberto. António Almeida deu a estocada final nas contas da categoria Zetec. Não só ganhou a corrida entre os seus pares, como venceu numa hipotética classificação absoluta. João Silva fechou o ano com o segundo lugar, depois de terminar a corrida três em igual posição. Na classificação final, os dois ficaram separados por conclusivos 33 pontos.

Paulo Vieira voltou a destacar-se entre os VJ16 e, pela segunda vez consecutiva, estabeleceu a melhor volta em corrida e assegurou o triunfo final entre os concorrentes que pontuam nesta classe. Na categoria Tuga, António Correia conseguiu o primeiro lugar na corrida, mas a glória foi para Rosário Sottomayor. A piloto do Apis F1000, teve um fim-de-semana de estratégia pura. Conseguiu dois segundos lugares, um dos quais na corrida com pontuação a dobrar, e um terceiro posto. Com este agregado, foi a vencedora das Single Seater Series na categoria Tuga com 7,5 pontos de vantagem a mais do que Correia.

O bom desempenho de Ricardo Leitão nas duas primeiras corridas não teve continuidade na terceira e última contenda desta ronda realizada no Autódromo Internacional do Algarve. O motor do Funspeed cedeu e o abandono foi a consequência natural.

“As Single Seater Series fecharam este ano tão pouco convencional com chave de ouro. Quero, antes de mais, dar os parabéns a todos, em particular, aos vencedores. Apesar da incerteza, das dificuldades e dos desafios que sentimos ao longo da temporada, a Motor Sponsor conseguiu manter a competição ativa e a resposta dos concorrentes foi uma prova da confiança que tiveram na organização. As três jornadas realizadas provaram que as Single Seater Series são extremamente competitivas, com corridas animadas e que entusiasmam qualquer piloto. Procurámos garantir todas as condições para que esta competição estivesse em pista com o respeito pelas normas sanitárias e de segurança extra e acreditamos que em 2021, voltaremos com mais força”, afirmou André Marques, da organização.

As corridas realizadas no Autódromo Internacional do Algarve definiram todas as classificações de 2020. Além das categorias já mencionadas, destaque a dupla constituída por António Rodrigues e Pedro Gordo, que foi superior em KT70, enquanto José Costa Pinto foi o melhor em KT80. Vitor Sampaio chegou ao Algarve com a vitória em KT já assegurada e aproveitou para se juntar ao seu filho Vasco nesta jornada para correr com um Zetec. Uma nota muito positiva para Eduardo Bianchi Aguiar que, mais uma vez, mostrou porque é, de forma consistente, o melhor a correr em VJ8.