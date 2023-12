Single Seater Series: A maior grelha do ano | AutoSport

As Single Seater Series estão de volta à ação já no próximo fim semana, com o Autódromo Internacional do Algarve a receber a última prova da época, sábado, dia 9 de dezembro. Um evento em que a competição promovida pela Motor Sponsor e único troféu de fórmulas em Portugal apresenta a melhor grelha do ano, num evento que centra todas as atenções, ao decidir os títulos da temporada.



Em pista, um plantel formado por 18 monolugares fará as delícias dos adeptos. Máquinas históricas que representam um importante espólio do automobilismo mundial, com 40 anos a separarem o mais antigo e o mais moderno monolugares presentes, entre 1979 e 2019. Ao volante, a vitória será discutida por 22 pilotos, numa jornada saudada por vários regressos à competição.



A classe mais concorrida é a ZT, com 6 fórmulas na luta pelo triunfo. Um plantel que conta com a presença do atual vencedor, Rui Silva, num Mygale SJ 04, a par de Francisco Martins, num Jamun M97, e João Silva, ao volante de um Van Diemen RF04. Uma luta pela vitória onde se inclui o Vector MG01 da dupla Vítor Sampaio e Vasco Sampaio e o Mygale SJ99 de Christopher Kirby Higgs. Também a militar na ZT está Duarte Pires, piloto que regressa ao troféu num Mygale SJ00.



Bastante concorrida é também a classe Fórmula 4, com 5 Tatuus T014 em prova, militados pelos pilotos Inês Moreira, João Paulo, Eduardo Machado, André Vieira e pelo estreante Paulo Moreira. Já na Fórmula Livre a discussão pelo triunfo terá como protagonistas a dupla Fernando Mayer Gaspar e André Pardal, nome que está de volta ao pelotão da competição, num Mygale PNC1, e Miguel Matos, também um regresso, num Griip G1.



A Fórmula Renault conta com a presença do atual vencedor, Al Capone, que irá militar um Fórmula Renault 2.0. Na Fórmula +, António Correia regressa ao troféu para discutir o primeiro lugar no seu Funspeed D&D F01, ao passo que na KT70 será a equipa formada por António Rodrigues e Pedro Rodrigues, nomes que voltam a figurar no plantel da competição, a discutir o triunfo, num Swift SC97. Na KT80, a discussão pela vitória será entre o Van Diemen RF85 de Diogo Matos e o Van Diemen RF88 de Miguel Pereira e de Manuel Melo.



Horários

Sábado, 9 de dezembro

09h00 >> Treinos livres (20M)

10h40 >> Treinos cronometrados (20M)

12h35 >> Corrida 1 (15M)

15h05 >> Corrida 2 (15M)