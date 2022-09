Single Seater Series: 13 monolugares inscritos para o Estoril Racing Tribute/Paulo Alves | AutoSport

São 13 os carros inscritos para a terceira jornada do Single Seater Series no circuito do Estoril, englobada no evento Estoril Racing Tribute/Paulo Alves. Os carismáticos monolugares da competição organizada pela Motor Sponsor e único troféu de monolugares em Portugal vão revestir de nostalgia um fim de semana de emoção ao cronómetro.

Na Fórmula Mais, o protagonismo é assumido por António Correia, que ao volante do seu Funspeed FS 2019 apresenta um registo cem por cento vitorioso à chegada ao Estoril, piloto que terá em Asmal Jamal, num Funspeed D&D F01, o principal opositor.

Já a classe Fórmula Livre surge com uma grande novidade, Fernando Gaspar aos comandos de um Fórmula Novis PNC1, piloto que irá discutir a vitória com o líder da classe, Fernando Cordeiro Filho, em carro idêntico. Na Fórmula Renault, o atual vencedor em título, Miguel Abreu, mais conhecido por Al Capone, volta a surgir como o principal favorito, numa prova que terá como rival ao cronómetro o companheiro de equipa ADF, ambos em Fórmula Renault 2.0. A classe KT conta com a presença de um monolugar que é uma novidade no plantel da competição esta época, um Ray GR98, pilotado por Vasco Sampaio.

Um fim de semana em que a ZT se assume como a classe mais concorrida, ao colocar um total de seis fórmulas em pista. Uma classe liderada por Rui Silva, num Mygale SJ04, seguido das duplas António Rodrigues e Pedro Rodrigues, num Swift ST97, e Fernando Mayer Gaspar e Duarte Pires, num Mygale SJ00, que ocupam, respetivamente, a segunda e terceira posições da tabela classificativa. Um tridente que irá colocar em pista todo o seu desejo de vitória. Uma classe onde a discussão do triunfo irá também contar com Vítor Sampaio, num Vector MG01, Filipe Graça, ao volante de um Mygale SJ00, e Christopher Kirby-Higgs, que faz o regresso ao troféu aos comandos de um Mygale SJ99.

Um fim de semana em que as Single Seater Series integram o Estoril Racing Tribute | Paulo Alves, um mega evento que reúne as 6 séries da ANPAC e Motor Sponsor e proporciona aos adeptos um total de 10 corridas independentes, a que se junta a muita animação em pista e no paddock a pensar no grande público.

Um Estoril Racing Tribute | Paulo Alves acompanhado por espaços exclusivos no paddock criados a pensar no público, para um fim de semana diferente e muito especial: zona kids, com trampolins e insufláveis, máquinas de pipocas e de algodão doce; simulador da G’s Competizione, onde os adeptos irão viver a adrenalina das corridas, numa volta ao Circuito do Estoril com um C1 do troféu, num desempenho premiado com uma máquina Delta Q para o autor do melhor tempo de sábado e outra para o da melhor marca de domingo; dois simuladores exclusivos PlayStation, onde o público poderá estar ‘ao volante’ do novo Gran Turismo 7.

Horário

Sábado, 24 de setembro

09h00 >> Treinos Livres (20 minutos)

11h00 >> Treinos Cronometrados (20 minutos)

14h55 >> Corrida 1 (15 minutos)

Domingo, 25 de setembro

14h55 >> Corrida 2 (15 minutos)

Live timing disponível, aqui e programa completo (regulamento, lista de inscritos, horário e mais informações) disponível, aqui.