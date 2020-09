Single Seater Seaters: Três corridas no Estoril

A Single Seater Series, única competição de fórmulas em Portugal, prepara-se para a segunda ronda da temporada, nos próximos dias 5 e 6 de setembro, com uma grelha mais preenchida do que no jornada inaugural de 2020. O Circuito do Estoril, palco do segundo evento do ano, vai ter 16 inscritos a usufruírem da condução dos fórmulas sem asas,nas três corridas.

No ano em que a Motor Sponsor assumiu a organização e a promoção desta competição destinada a todo o tipo de fórmulas sem asas, os pilotos têm pela frente, para além das sessões de treinos livres e de treinos cronometrados, três corridas. As duas primeiras somadasconstituem uma pontuação, enquanto a terceira, vista como a finalíssima do fim-de-semana, representa outra pontuação.

Concluída a primeira jornada, no Algarve, a armada Single Seater Series sobe até ao Estoril. Além dos 14 concorrentes que estiveram em Portimão, e apesar de uma baixa, há mais três formações que vão querer lutar pelas primeiras posições das respetivas categorias. Se as corridas do primeiro fim-de-semana de competição já foram disputadas e divertidas, os ingredientes para que sejam ainda mais na próxima ronda são ainda mais.

“A Single Seaters Series teve um excelente arranque em 2020, com grelhas compostas,corridas equilibradas e muito interessantes. O facto de serem mais curtas fez com que a estratégia perdesse importância em detrimento da velocidade e da pilotagem puras. Isso veio elevar a competição e temos a certeza que no Estoril, com mais participantes, vamos viver momentos muito intensos”, afirmou André Marques, responsável pela Motor Sponsor, a entidade organizadora.

Tal como aconteceu no Algarve, a sessão de treinos cronometrados e as corridas das Single Seater Series vão ser transmitidas na página da competição no Facebook e no canal no Youtube. Os treinos realizam-se, no dia 5, às 12h20, enquanto a corrida 1 começa às 19h45. No dia seguinte, a corrida 2 é às 9 horas, enquanto a terceira e derradeira corrida tem partida agendada para as 15h55.