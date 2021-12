Singe Seater Series com mais provas e novas classes | AutoSport

A época das Single Seater Series de 2022 arranca dias 9 e 10 de abril no Circuito do Estoril, numa competição que estreia novas classes: Fórmula Mais e Fórmula Futuro e apresenta um calendário alargado para a próxima temporada.

A competição vai desenrolar-se em 4 jornadas, com 2 sessões de treinos, livres (20 minutos) e cronometrados (20 minutos), e 2 corridas (15 minutos cada) por fim de semana. As equipas serão compostas por 1 a 2 pilotos.

A época começa a 9 e 10 de abril, no Circuito do Estoril, com a segunda jornada a ter lugar no Autódromo Internacional do Algarve, dias 22 e 23 de julho, e a terceira a realizar-se a 24 e 25 de setembro, no Circuito do Estoril. Em equação para a quarta jornada, a anunciar em breve, está também a deslocação a Espanha. O valor de inscrição por jornada é de 550€, o qual não inclui seguro FPAK.

Ao cronómetro a grelha das Single Seater Series volta a contar com fórmulas sem asas (KT, PT, VJ e ZT) e fórmulas com asas (Fórmula Futuro, Fórmula Livre, Fórmula Mais, Fórmula Renault e Fórmula 4).

Um dos grandes destaques é a nova classe Fórmula Mais, disputada com monolugares PT e ZT modificados: a potência dos motores aumenta e os carros recebem asas. Uma iniciativa da Motor Sponsor, com o apoio das Equipas, com o objetivo de criar um novo patamar de evolução para pilotos e equipas, conforme explica o responsável máximo do organizador português, André Marques: “Os fórmulas das categorias PT e ZT têm protagonizado ao longo dos anos batalhas fantásticas em pista, apesar das suas diferentes características. No entanto, os Pilotos pediram-nos ainda mais emoção, o que será possível graças à evolução técnica destes modelos permitida pela nova Fórmula Mais. A ideia inicial foi-nos sugerida pelo Fernando Mayer Gaspar, da G-Tech, e pelo Jorge Domingues, da Funspeed Racing Engineering, e são justamente eles que estão a desenvolver as novas atualizações para os monolugares da Fórmula Mais.”

Outra das grandes apostas da Motor Sponsor para 2022 é a Fórmula Futuro. A nova classe, recém anunciada pelo organizador português, partilha a grelha das Single Seater Series. O objetivo da Fórmula Futuro é ser uma opção para jovens pilotos saídos do karting poderem continuar a sua evolução no desporto automóvel. O limite de idade é de 25 anos. A Fórmula Futuro é disputada com Fórmula Renault 2.0 de penúltima geração, equipado com paddle shift, e está disponível unicamente na modalidade Arrive & Drive, que inclui: licença desportiva, fato de competição, inscrição em prova, carro pronto a correr e assistência em prova, dias de testes com assistência incluída, coaching de condução em circuito, coaching de comunicação, tenda lounge em cada evento e seguro para as viaturas.

Uma modalidade que garante um acompanhamento personalizado aos jovens pilotos, conforme salienta André Marques: “Oferecemos uma opção ‘chave na mão’, através da qual cada piloto apenas precisa de se apresentar no circuito para correr, ao mesmo tempo que proporcionamos uma formação completa de todas as etapas que influem na vida de um piloto profissional: testes, corridas, coaching de condução e comunicação. Acreditamos que competições como esta são essenciais para ajudar a consolidar os valores de futuro do desporto automóvel português.”

O responsável máximo do organizador português sublinha ainda a importância destas novas opções: “Inovar e evoluir são características centrais no ADN das nossas competições e a Fórmula Mais e a Fórmula Futuro enquadram-se justamente nesse desígnio ao proporcionarem novos desafios no âmbito das Single Seater Series. Temos inclusive vários pilotos e equipas que já nos confirmaram a presença na Fórmula Mais e na Fórmula Futuro, o que nos deixa bastante satisfeitos.”

Para a temporada de 2022, a Motor Sponsor tem ainda previsto um reforço na aposta de conteúdos para divulgação do troféu. “Existe um investimento na comunicação das nossas competições. A juntar à contratação de uma pessoa só para esta área, estamos neste momento a trabalhar no sentido de garantir resumos televisivos e transmissão live stream de todas as provas. Ao mesmo tempo, criámos também um Instagram específico do troféu (@sss__formula_futuro) onde iremos intensificar a produção de conteúdos online. Até ao momento, temos tido um feedback muito positivo de pilotos e equipas sobre as novidades apresentadas. Aguardamos por isso com natural expectativa o início de época, num ano em que estamos apostados em potenciar a competição, aumentar as grelhas e a notoriedade das Single Seater Series”, finalizou André Marques.

Single Seater Series, classes 2022

Fórmulas sem asas:

KT (carros com motor Kent)

PT (carros construídos em Portugal)

VJ (carros com motor Vauxhall)

ZT (carros com motor Zetec)

Fórmulas com asas:

Fórmula Futuro (carros com motor Renault 2.0, limitada a pilotos com 25 anos)

Fórmula Livre (carros sob regulamentação específica)

Fórmula Mais (carros PT e ZT)

Fórmula Renault (carros com motor Renault 2.0, sem limite de idade para pilotos)

Fórmula 4 (carros com motor 1.6)

Calendário:

1ª – Estoril | 9 e 10 de abril

2ª – Portimão | 22 e 23 de julho

3ª – Estoril | 24 e 25 de setembro

4ª – (prova a anunciar)