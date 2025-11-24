Race Ready lança convite ao futuro: teste aberto de fórmulas anima o Estoril

No feriado de 1 de Dezembro, o Circuito do Estoril volta a sentir o pulsar dos monolugares, numa iniciativa inédita promovida pela Race Ready. A pista será palco de um teste de final de época aberto, convite que se estende tanto aos habituais protagonistas das Single Seater Series como a todos os que queiram descobrir as emoções à flor da pele dos carros de competição pura — independentemente da experiência prévia no desporto automóvel.

O evento promete seis sessões dedicadas aos fórmulas nacionais, com espaço para pilotos experimentarem máquinas de diferentes equipas ou integrarem parcialmente o programa, multiplicando oportunidades de contacto com a velocidade sem compromisso competitivo. A crescente adesão à Single Seater Series dá sinais claros: há cada vez mais talento a acenar às grelhas e a ambição de captar jovens vindos de outras disciplinas, bem como sonhadores prontos a dar as primeiras voltas em pista.

Miguel Pinto Coelho, do pelouro da organização, faz o apelo aos curiosos e apaixonados: para saber mais sobre o teste e as Single Seater Series, o contacto realiza-se por e-mail ([email protected]). O futuro começa com um simples passo — e talvez com um arranque no Estoril.