Race Ready lança convite ao futuro: teste aberto de fórmulas anima o Estoril
No feriado de 1 de Dezembro, o Circuito do Estoril volta a sentir o pulsar dos monolugares, numa iniciativa inédita promovida pela Race Ready. A pista será palco de um teste de final de época aberto, convite que se estende tanto aos habituais protagonistas das Single Seater Series como a todos os que queiram descobrir as emoções à flor da pele dos carros de competição pura — independentemente da experiência prévia no desporto automóvel.
O evento promete seis sessões dedicadas aos fórmulas nacionais, com espaço para pilotos experimentarem máquinas de diferentes equipas ou integrarem parcialmente o programa, multiplicando oportunidades de contacto com a velocidade sem compromisso competitivo. A crescente adesão à Single Seater Series dá sinais claros: há cada vez mais talento a acenar às grelhas e a ambição de captar jovens vindos de outras disciplinas, bem como sonhadores prontos a dar as primeiras voltas em pista.
Miguel Pinto Coelho, do pelouro da organização, faz o apelo aos curiosos e apaixonados: para saber mais sobre o teste e as Single Seater Series, o contacto realiza-se por e-mail ([email protected]). O futuro começa com um simples passo — e talvez com um arranque no Estoril.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI