Monolugares regressam a Portimão para o arranque da Single Seater Series

Monolugares regressam a Portimão para dar início a mais uma edição da Single Seater Series, a única competição em Portugal inteiramente dedicada a este tipo de carros. O arranque da temporada está marcado para o Algarve Iberian Racing Festival, que decorre entre 15 e 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve.

Com uma grelha marcada pela diversidade técnica, a categoria continua a afirmar-se como um espaço de encontro entre várias gerações de fórmulas de promoção na Península Ibérica. Ao preservar o ADN dos monolugares clássicos e contemporâneos, a Single Seater Series proporciona corridas equilibradas entre chassis oriundos de campeonatos de referência. Entre os modelos em pista estarão exemplares da Fórmula Renault 2.0, Fórmula Ford e da portuguesa Fórmula Novis by Ford, categorias com papel relevante na formação de pilotos em todo o mundo.

Para a ronda inaugural da época, que deverá reunir cerca de 15 inscritos num dos circuitos mais reconhecidos da Europa, estão confirmadas as presenças dos vencedores de 2025 das duas divisões em competição, bem como de quatro dos cinco vencedores de classe da temporada passada.

Entre os participantes desta ronda inaugural, merece especial destaque a forte representação da categoria PT4R, composta pelos sempre competitivos Tatuus FR2000, chassis provenientes da escola Fórmula Renault 2.0, uma das mais prestigiadas categorias de iniciação aos monolugares das últimas duas décadas.

A G-Tech apresenta um contingente de peso liderado por Duarte Pires, vencedor da divisão com asas na época passada, acompanhado por Rui Silva, Nuno Caetano e André Pardal. Também aos comandos dos seus Tatuus FR2000 estarão João Silva, da House Racing, assumido candidato aos lugares cimeiros, e Christopher Kirby-Higgs, com o monolugar estreado no final da última temporada e assistido pela Funspeed Racing Engineering.

A classe HTG contará com dois monolugares Mygale ex-Fórmula Novis by Ford, preparados para discutir posições com os Fórmula Renault 2.0. Fernando Laranjo, da G-Tech, conduzirá um Mygale PNC2001, enquanto Fernando Catela, da Wild Motors, se estreia ao volante do seu Mygale PNC2000, num regresso às provas de monolugares após ter competido na Fórmula Ford no início da década de 1990.

Na categoria Classic Wings (CW), Carlos Tavares, da RodaClássica, traz uma novidade de relevo para a competição, colocando em pista um Ralt RT3 equipado com motor Volkswagen, um dos chassis mais emblemáticos da Fórmula 3 da década de 1980, reconhecido pelo seu historial internacional e elevado pedigree competitivo.

Entre os monolugares sem asas, integrados na categoria ZT, os Fórmula Ford Zetec continuam a afirmar-se como uma das escolas mais importantes do automobilismo internacional, graças ao equilíbrio entre performance, simplicidade mecânica e competitividade. A prova inaugural contará com vários nomes bem conhecidos da Single Seater Series.

Vencedor da divisão sem asas e da classe ZT, Francisco Olho Azul, da Wild Motors, volta a apostar no seu Jamun M97. A divisão assinala igualmente o regresso de Vítor Sampaio, o piloto com mais participações na história da competição, que levará para pista o seu Vector MG01 preparado pela G-Tech, bem como de Carlos Gaspar, da House Racing, que continuará a ganhar experiência ao volante de um Van Diemen RF04, depois da sua estreia no automobilismo no final do ano passado.

No capítulo das novidades, André Araújo, o popular youtuber conhecido como “André Garage”, vai realizar a sua estreia em monolugares, aos comandos de um Mygale SJ00. Também em estreia absoluta na Single Seater Series, e a disputar a sua primeira prova de velocidade, Eduardo Pinho competirá igualmente aos comandos de um Mygale, neste caso um SJ99, assistido pela reconhecida Bastos Sport.

Já a classe Kent Trophy (KT) voltará a contar com a presença do brasileiro Dalmo Pereira Jr., da Speedy Motorsport, aos comandos de um Van Diemen equipado com motorização Ford Kent 1600.

A sessão de qualificação única disputa-se no sábado, enquanto as duas corridas, agora com a duração de 20 minutos, mais cinco do que na época passada, terão lugar no domingo às 10h45 e às 16h15, ambas com transmissão em directo no canal de YouTube da Race Ready.