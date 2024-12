João Silva (Tatuus FR 2000) vence 2ª corrida das Single Seater Series

Grande corrida da Single Seater Series a que se assistiu hoje no Estoril com João Silva (Tatuus FR 2000) da House Racing a levar de vencida depois de uma extraordinária batalha com Duarte Pires (Tatuus FR 2000) da G Tech e André Vieira (Tatuus F4-T014) da Fun Speed, que só se desfez no final da corrida depois de uma penalização por limites de pista. O trio andou muito junto a maior parte da corrida, a disputarem cada travagem, tendo-se assistido a um bom espetáculo. Houve troca de líder na volta sete, na volta nove Duarte Pires regressou ao comando, mas com a penalização terminou em quinto.

