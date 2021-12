Fórmula Futuro: Finalmente uma nova competição para os jovens saídos do karting | AutoSport

A Motor Sponsor, responsável pela organização de algumas das mais relevantes competições nacionais – Troféu C1 Learn & Drive, Single Seater Series, Civic Atomic Cup e track days Driving Days – lança a Fórmula Futuro, competição de monolugares a estrear já em 2022.

A Fórmula Futuro tem como objetivo ser uma opção para jovens pilotos saídos do karting que pretendem continuar a sua evolução no desporto automóvel, é limitada a uma idade máxima de 25 anos e realiza-se sob o desígnio Arrive & Drive.

Um formato em que a Motor Sponsor proporciona a cada participante a realização de uma época completa com tudo incluído: licença desportiva, fato de competição, inscrição em prova, carro pronto a correr e assistência em prova, dias de testes com assistência incluída, coaching de condução em circuito, coaching de comunicação, tenda lounge em cada evento e seguro para as viaturas.

A Fórmula Futuro será integrada na grelha das Single Seater Series e vai disputar-se com Fórmula Renault 2.0, de penúltima geração. Monolugares que se apresentam como uma verdadeira ‘escola de pilotos’ e que pautam no currículo de nomes incontornáveis do automobilismo nacional como António Félix da Costa, Filipe Albuquerque e Henrique Chaves ou de nomes da Fórmula 1 atual como Lando Norris, Pierre Gasly ou Valtteri Bottas.

A Motor Sponsor tem um total de seis vagas para a Fórmula Futuro em 2022. Os carros vão ser preparados e assistidos em exclusivo pela organização e utilizados pelos pilotos apenas nos dias de ação em pista. Por outro lado, todos os monolugares vão alinhar exatamente com as mesmas especificações, com os pilotos a poderem fazer unicamente alterações cirúrgicas (carga aerodinâmica ou ajustes na suspensão). Um formato que tem como objetivo garantir um troféu onde todos os participantes competem em total igualdade de circunstâncias.

A Fórmula Futuro contempla ainda a possibilidade de receber pilotos que optem por alinhar com os seus próprios monolugares, conforme explica o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques: “Temos seis Fórmula Renault 2.0 disponíveis para esta primeira época. No entanto, estamos receptivos a poder receber mais participantes, na condição de o carro ser assistido e guardado juntamente com os nossos Fórmula Renault 2.0. O nosso objetivo é que todos os pilotos tenham exatamente o mesmo tempo de pista e disputem o cronómetro em circunstância iguais, de forma a que no final do ano os resultados reflitam e premeiem os que de facto mais se destacaram.”

A competição apresenta um programa completo, com um total de 14 dias de ação ao cronómetro, divididos entre corridas e testes. O calendário vai contemplar quatro jornadas duplas, três em Portugal, uma em Espanha, a que se juntam seis dias extra exclusivamente destinados a testes. Dois dias de testes de pré-época e um dia em cada um dos circuitos que vão integrar a temporada da Fórmula Futuro em 2022.

O programa de dois dias de cada jornada é composto por uma sessão de Treinos Livres (20 minutos), uma sessão de Treinos Cronometrados (20 minutos) e duas Corridas (15 minutos cada), com a organização a disponibilizar um jogo de pneus novo para cada jornada do calendário. Já os testes reservam a cada concorrente 2H30 de tempo de pista, divididas por cinco sessões (30 minutos cada).

Para André Marques, a Fórmula Futuro vem preencher um espaço de grande importância no desporto automóvel português e é uma aposta estruturada que aponta, literalmente, ao futuro: “Estamos muito satisfeitos com o projeto Fórmula Futuro. O automobilismo apresenta grandes desafios para todos os que querem singrar nas mais diversas modalidades e identificámos a necessidade de uma oferta alternativa para os jovens que querem dar o salto para os monolugares após completarem a sua formação no karting, daí esta aposta.”

O responsável máximo da Motor Sponsor salienta ainda a importância da modalidade Arrive & Drive da Fórmula Futuro: “Oferecemos a possibilidade de os pilotos conduzirem um Fórmula Renault 2.0 equipado com paddle shift, que é um carro de topo, e disponibilizamos um pacote completo ‘chave na mão’, através do qual cada piloto apenas precisa de se apresentar no circuito para correr, ao mesmo tempo que proporcionamos uma formação completa de todas as etapas que influem na vida de um piloto profissional: testes, corridas, coaching de condução e comunicação. Acreditamos que competições como esta são essenciais para ajudar a consolidar os valores de futuro do desporto automóvel português.”

A Fórmula Futuro arranca já em janeiro, com a Motor Sponsor a realizar um teste de demonstração, a anunciar em breve, com o Fórmula Renault 2.0. Uma ação que tem como objetivo apresentar o troféu e proporcionar a todos os interessados um contacto em pista com o monolugar da nova Fórmula Futuro.

As inscrições para a temporada inaugural da Fórmula Futuro estão também já abertas, mais informações na secção motorsport do site da Motor Sponsor www.motorsponsor.pt ou através do e-mail: [email protected]

Fórmula Futuro – Formato:

4 jornadas duplas (8 corridas)

6 dias de testes

Calendário:

Fevereiro – Circuito a definir – 2 Dias de Testes

6 de Março – Estoril – 1 Dia de Teste

9/10 de Abril – Estoril – Jornada Dupla

Junho – Algarve – 1 Dia de Teste

22/24 de Julho – Algarve – Jornada Dupla

Setembro – Estoril – 1 Dia de Teste

24/25 Setembro – Estoril – Jornada Dupla

Outubro – Espanha – 1 Dia de Teste

22/23 de Outubro – Espanha – Jornada Dupla

Nota: datas provisórias