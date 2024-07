F3 histórico estreia-se na Single Seater Series pelas mãos de Carlos Tavares

A segunda prova da temporada da Single Seaters Series, que se disputará de 12 a 14 de julho no Autódromo do Estoril, dentro do programa do Estoril Summer Party, contará com a estreia de um Fórmula 3 histórico, neste caso um Chevron B47 – Toyota Novamotor de 1979, que será conduzido por Carlos Tavares.

A eclética grelha de partida da Single Seaters Series contará com um carro que tem um significado especial para Carlos Tavares, pois “este Chevron foi o meu segundo Fórmula 3, depois de ter utilizado um Dallara 396 no campeonato francês. É um chassis com uma certa flexibilidade de torção, o que o torna agradável de conduzir e é muito progressivo nas suas reações.”

Este carro que celebra quarenta e cinco anos esta temporada encaixa no espírito da Single Seater Series, a única competição de monolugares existente em Portugal. A regulamentação técnica da Fórmula 3 nos anos 1970 e 1980 limitava os custos e a potência através de um restritor de admissão de ar do motor de 22 mm. Com este restritor, a potência dos motores de 2000 cc de cilindrada estava limitada a 160 cv, com um binário muito forte a rotações baixas.

“Estes F3 históricos, são carros que exigem uma condução extremamente precisa, com pouco ângulo de volante e com a preocupação permanente de privilegiar a velocidade de saída das curvas”, sublinha Carlos Tavares, que tripulará um carro que pertenceu à equipa irlandesa Derek McMahon Racing e foi pilotado à época, no Campeonato Britânico de Fórmula 3, pelo irlandês Bernard Devaney.

Para o piloto que tem uma vasta experiência de competição, que remonta a 1980, quando realizou a sua primeira prova automobilística, ao volante de um Alfasud Sprint de Grupo 1 em Vila do Conde, correr com estes carros acaba por ter um papel pedagógico, porque “os F3 históricos, com chassis em alumínio e apêndices aerodinâmicos, algo que os Formula Ford e V não têm, são a melhor escola de condução que encontrei nos meus já quarenta e três anos de desporto automóvel. São a escola ideal para aprender a pilotar com precisão e sentir todas as implicações da dinâmica / cinética de um monolugar de competição. Oferecem o melhor rácio prazer de condução / custo de todos os carros de corrida que tive a oportunidade e o privilégio de conduzir até agora”.

O programa da Single Seater Series no Estoril Summer Party tem início na sexta-feira com uma sessão de testes de 20 minutos. O treino-livre decorre na manhã de sábado, pelas 9h40, regressando os monolugares novamente à pista, para disputar a sessão de qualificação de vinte e cinco minutos, às 18h00. As duas corridas de 15 minutos de duração estão agendadas para as 11h05 e 18h00, com transmissão em direto nas redes sociais Youtube e Facebook da Race Ready.

Durante o fim de semana, o acesso à bancada A é gratuito, sendo que para ter acesso ao exclusivo mundo do paddock, terá de desembolsar apenas 20 euros para ter um passe geral para sábado e domingo. Para os que querem visitar os bastidores num dos dias, o custo será de 15 euros. Tanto o passe diário como o de dois dias, podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC ou Worten em todo o país, até ao dia 12 de Julho. Nos dias 13 e 14 de Julho, os bilhetes de paddock estarão apenas disponíveis para compra na bilheteira do circuito.